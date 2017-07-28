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В Беловежской пуще нашли человеческие останки. Возможно - участника войны 1812 года

29.07.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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27 июня у сарая в Речицком лесничестве нацпарка «Беловежская пуща» обнаружили человеческие останки, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз по Брестской области.


Фото: УГКСЭ по Брестской области

Давность захоронения предстоит определить экспертам. По одной из версий, останки могут принадлежать военнослужащему наполеоновской армии. Как сообщили местные жители, по данной территории во время Отечественной войны 1812 года проходили французские войска. На близлежащих участках местности они хоронили погибших солдат.

 
 
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Два века назад через место обнаружения останков проходили войска наполеоновской армии.

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