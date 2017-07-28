Гродненки Нина Привалова и Анна Денисенко дружат уже 41 год. После выхода на пенсию, подруги стали волонтерами в Красном Кресте. И вот уже почти 10 лет вместе помогают тяжелобольным детям.





— Страшно сказать, дружим с 1976 года, — чуть смущаясь говорит 70-летняя Анна Владиславовна и добавляет, что с подругой работали вместе в коррекционной школе для детей с особенностями развития. Выйдя на пенсию, вдруг поняли, что сидеть на месте не могут. Так неожиданно для себя стали волонтерами Красного Креста и вот уже почти 10 лет помогают другим. Нина Ивановна впоследствии стала штатным специалистом в дневном центре для детей с ограниченными возможностями, а Анна Владиславовна начала патронировать больных туберкулезом. Но главная их забота — дети с особенностями развития, к которым подруги очень привязаны.

«Наши детки» — то и дело проскакивает в разговоре. О своих подопечных подруги могут говорить очень долго, вспоминая смешные истории, характеры и успехи детей. Как радуются вместе с мамами, когда ребята учатся чему-то новому, как у них что-то получается. Собранная мозаика здесь — настоящее событие. Чуть меньше подруги рассказывают о себе — мол, что говорить, главное — дела.

Уникальный для города центр, который финансировали японцы и норвежцы

Дневной центр Красного Креста для детей с ограниченными возможностями существует в Гродно уже восемь лет. Учреждение для города и страны уникальное — здесь не лечат и не проводят реабилитацию, а, как говорят в центре, помогают ребятам и их семьям не попасть в социальную изоляцию. В центре всего три штатных сотрудника, но достаточно много волонтеров, которые постоянно занимаются со своими подопечными, устраивают для них театральные представления, организуют экскурсии и мастер-классы. В центре поддерживают семьи и в материальном плане — можно взять напрокат необходимое медицинское оборудование. Например, специальные инвалидные коляски практически все «на руках». Совсем недавно здесь организовали канистерапию — терапевтическое общение с собаками.





Сейчас в центре временное затишье — летом тут немноголюдно, но работа не останавливается ни на минуту — сотрудники и волонтеры готовятся к самому главному мероприятию в году — интеграционному лагерю, который поэтично называют «9 дней уходящего лета». Главная проблема — найти финансирование.

Сам сначала работал при поддержке Австрийского Красного Креста. Купили специальное оборудование, спортивный инвентарь, оснастили комнаты для реабилитации и занятий, сотрудников было больше, чем сейчас.

Потом центр поддерживал Норвежский Красный Крест, а деньги на первый интеграционный лагерь выделил Японский фонд Императрицы Шокен. Грант закончился, и лагерь на один год пришлось закрыть. Но случилось чудо.

— В лагерь приезжали представители японского фонда. В делегации был и местный священник. Он по возвращению в Японию рассказал прихожанам о нашей деятельности, и они собрали деньги на проведение последующих лагерей. В этом году мы тоже будем организовывать его за средства, собранные неравнодушными японцами.



Нина Ивановна рассказывает о своих подопечных. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Волонтеров приходит много, остаются — единицы

Центру очень нужна финансовая поддержка. Задумок много — денег мало. Для семей с особенными детьми все занятия здесь проходят бесплатно. Поэтому не обойтись без помощи добровольцев. Здесь говорят, что приходят многие, но остаются единицы. Все-таки это полноценная деятельность, которая предполагает полную включенность в жизнь центра. Анна Владиславовна и Нина Ивановна — именно те единицы.

— Прочитала в газете объявление — дескать, нужны добровольцы в дневной центр. Что это даже не знала. Но решила пойти посмотреть. Прихожу и вижу, что тут еще «конь не валялся» — рабочие, краска, штукатурка, пыль, грязь. Думаю, вы так откроетесь только через несколько месяцев. Так и осталась, — говорит Нина Ивановна. — А потом и подругу привлекла.

Женщины прошли специальные курсы, научились оказывать первую помощь, освоили компьютер. Постоянно участвуют в семинарах и тренингах.

В 2014 году при формировании волонтерской группы для психосоциальной поддержки больных МЛУ-туберкулезом Анна Владиславовна одна из первых согласилась стать волонтером и в этой группе. В задачи женщины входит психологическая поддержка подопечных.

— Эти люди проходят сложный и длительный этап лечения. Важно, чтобы они не прекращали прием лекарств. До прихода в эту программу я думала, как, наверное, и большинство людей, что туберкулезом болеют бомжи, пьяницы или другие асоциальные личности, но оказалось, что это не так. Это могут быть люди достаточно обеспеченные, уважаемые в обществе. Я стараюсь с каждым общаться, разговаривать по телефону, выслушивать жалобы и всячески поддерживать. Иногда такая помощь выходит за рамки простого телефонного разговора. Например, была у меня подопечная — женщина из одного районного центра. Родила третьего ребенка, а в роддоме ей диагностировали туберкулез. Малыша отправили к папе, а ее — на 11 месяцев в больницу. Я, зная, что ситуация тяжелая, организовала людей и помощь — купили памперсов, помогли деньгами и все то время пока она была на лечении, мы с ней созванивались. И с семьей я тоже поддерживала контакт.





За свою работу волонтеры, конечно, денег не берут, но Анна Владиславовна говорят, что получает большее — веру в себя и ощущение нужности. А еще замечает, что научилась видеть в жизни красоту и счастье.

«Когда люди видят наших детей — плачут, а нам жалость не нужна»

— Наши дети не жалуются, хотя имеют большие ограничения и каждый день сражаются за жизнь. Но они так искренне радуются дождю, цветам во дворе, так по-настоящему помогают друг другу: если у кого-то ручка не поднимается, рядом сидящий обязательно ее поднимет. А дискотеки в лагере — мы уже еле стоим на ногах, а они на своих колясках и ходунках вытанцовывают. А еще мы у них учимся мудрости — вот мальчик, он ни писать не умеет, ни читать — и уже вряд ли научится, но по-философски рассуждает, что ему даны другие таланты. Например, размышлять на занятиях. Иногда такие мысли выдает, что впору записывать. Конечно, к таким детям надо привыкнуть, не удивляться, не отталкивать, потом ты не замечаешь их особенностей.









— По-настоящему, мы все ограничены в своих возможностях, только некоторые имеют свои особенные потребности. И это очень важно показать обществу, что такие люди у нас есть. Надо начинать с себя — учиться принимать и понимать иных, — подключается к разговору руководитель Центра Инесса Ларионова, — а еще, конечно, надо сразу думать о таких людях, когда строятся новые здания, открываются новые магазины или кафе. Собственнику стоит задаться вопросом: а как ко мне попадет, например, колясочник.

В Центре же к подопечным относятся как к равным и здоровым, не сюсюкают, учат самостоятельности, а еще выслушивают секреты, рассказывают истории и создают такую атмосферу, что дети с нетерпением ждут новых встреч. Нину и Анну дети называют по имени и скорее видят в них друзей, чем наставников.

— Очень часто сторонние люди говорят, что им так жалко этих детей, плакать хочется. И плачут, представляете? А мы только улыбаемся — нам не нужна жалость — мы же счастливые и со всем справимся, — говорит Анна Владиславовна.