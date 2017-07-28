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Белорусы не пострадали при пожаре в отеле Кемера - МИД

29.07.2017 13:13 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусы не пострадали при пожаре в отеле Кемера - МИД
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди пострадавших в результате пожара в отеле, который произошел сегодня в Кемере (Турция). Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел, сообщает БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди пострадавших в результате пожара в отеле, который произошел сегодня в Кемере (Турция). Такая информация размещена в...

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