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Белорусы не пострадали при пожаре в отеле Кемера - МИД
29.07.2017 13:13 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди пострадавших в результате пожара в отеле, который произошел сегодня в Кемере (Турция). Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел, сообщает БЕЛТА.
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди пострадавших в результате пожара в отеле, который произошел сегодня в Кемере (Турция). Такая информация размещена в...
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