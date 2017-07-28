Белорусы не пострадали при пожаре в отеле Кемера - МИД

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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди пострадавших в результате пожара в отеле, который произошел сегодня в Кемере (Турция). Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел, сообщает БЕЛТА.

"По предварительной информации, полученной посольством Беларуси в Турции, белорусы в результате пожара в отеле в городе Кемер не пострадали", - говорится в сообщении.

Пожар в пятизвездочном отеле Кемера вспыхнул сегодня утром. Как сообщают информагентства, предположительно, возгорание произошло в подвале. В отеле сработала пожарная сигнализация, поэтому большинство проживающих своевременно были выведены на улицу. Всего эвакуировано около 400 человек, включая иностранных туристов.

На данный момент известно о 14 пострадавших. Среди них четыре россиянина и десять граждан Турции. Все они госпитализированы с отравлением продуктами горения. Медики констатируют, что их жизни вне опасности.-0