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"Впереди много дел". Мэр Бреста открыл празднование Дня города

29.07.2017 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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29 июля в городском парке культуры и отдыха прошло торжественное открытие Дня города Бреста.


Главной площадкой официального мероприятия стала сцена театра эстрады. После выступления творческих коллективов и театрализованного шоу выступил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


«Я хочу всех поздравить с замечательной датой — 998-м днем рождения. Я хочу поздравить всех с Днем Освобождения, который мы вчера отметили вместе с вами. Я хочу пожелать всем удачи, признаться вам в любви и сказать, что наш город Брест реально самый лучший, самый красивый. Впереди много дел: мы все это сделаем. И дело даже не в 1000-летии, а в нашем замечательном стремлении, желании жить в гармонии и красоте», — сказал Рогачук.

Речь мэра завершилась поднятием герба города под звуки гимна Бреста.
















Празднование Дня города пройдет на нескольких площадках, ключевым мероприятием станет карнавал в 18.00 на проспекте Машерова. Кроме того, в городе пройдут концерты, выставка ретротехники, фестивали цветов, красок и водных фонариков. В 23.00 прогремит торжественный салют.

ТОП самых зрелищных мероприятий и полную программу праздника можно найти по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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