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Как делают белорусские ювелирные украшения
29.07.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Самыми крупными производителями ювелирной продукции в Беларуси являются два предприятия — гомельский «Кристалл» и столичная «Зорка». TUT.BY собрал видео с их производств, чтобы показать, как делают белорусские украшения.
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Самыми крупными производителями ювелирной продукции в Беларуси являются два предприятия - гомельский "Кристалл" и столичная "Зорка". TUT.BY собрал видео с их...
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