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Как делают белорусские ювелирные украшения

29.07.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Самыми крупными производителями ювелирной продукции в Беларуси являются два предприятия — гомельский «Кристалл» и столичная «Зорка». TUT.BY собрал видео с их производств, чтобы показать, как делают белорусские украшения.

 

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Теги: Минск
 
 
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Самыми крупными производителями ювелирной продукции в Беларуси являются два предприятия - гомельский "Кристалл" и столичная "Зорка". TUT.BY собрал видео с их...

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