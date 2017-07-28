ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение поездов в белорусском направлении восстановили в Москве

29.07.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Прерванное в первой половине дня движение поездов из Москвы в белорусском направлении восстановлено и входит в график, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Движение поездов было остановлено из-за наклона опоры контактной сети на перегоне Кунцево-1-Одинцово. В связи с чрезвычайной ситуацией и аварийными работами было задержано движение 19 электропоездов и двух поездов дальнего следования.

"В ходе восстановительных работ железнодорожники вернули опору в исходное положение и укрепили, после их завершения пути были открыты для движения", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время поезда следуют в оба направления. Диспетчерский аппарат делает все возможное, чтобы в конечный пункт составы прибыли с минимальным отставанием.

В справочной службе БЖД информацией о задержках не располагают. Рекомендуют встречающим звонить и уточнять время прибытия за час до прихода поезда.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. Причины случившегося устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за наклонившейся опоры контактной сети было задержано движение 19 электричек и двух поездов дальнего следования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Как делают белорусские ювелирные украшения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика