Движение поездов в белорусском направлении восстановили в Москве

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Прерванное в первой половине дня движение поездов из Москвы в белорусском направлении восстановлено и входит в график, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Движение поездов было остановлено из-за наклона опоры контактной сети на перегоне Кунцево-1-Одинцово. В связи с чрезвычайной ситуацией и аварийными работами было задержано движение 19 электропоездов и двух поездов дальнего следования.

"В ходе восстановительных работ железнодорожники вернули опору в исходное положение и укрепили, после их завершения пути были открыты для движения", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время поезда следуют в оба направления. Диспетчерский аппарат делает все возможное, чтобы в конечный пункт составы прибыли с минимальным отставанием.

В справочной службе БЖД информацией о задержках не располагают. Рекомендуют встречающим звонить и уточнять время прибытия за час до прихода поезда.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. Причины случившегося устанавливаются.