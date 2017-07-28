Лукашенко: Терроризм угрожает всем, поэтому надо быть готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Армейских международных игр «АРМИ-2017», которые проходят с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств, сообщает пресс-служба президента.

Президент Беларуси отметил, что в таком соперничестве заключен глубокий смысл.

«Ведь, согласитесь, привычнее видеть людей с оружием в руках на мощной военной технике на поле боя. Поэтому мирные встречи военных на тренировочных площадках — лучшее доказательство доверия между государствами и их вооруженными силами», заявил Лукашенко.

Он также отметил, что «в мире неспокойно».

«Международный терроризм угрожает всем без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряженностью. Поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы», — заявил президент.

Он уверен, что «игры послужат хорошей школой, дадут возможность обменяться практическим опытом и военными знаниями, а у недругов надолго отобьют желание рассматривать нас через оружейный прицел».

«Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях, а их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты. Подобные мероприятия служат великой цели: поддержанию мира и безопасности», — заявил он.

В армейских играх «АРМИ-2017 принимают участие военнослужащие из 22 государств, на территории Беларуси пройдет конкурс «Воин Содружества».