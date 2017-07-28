Сегодня, 29 июля, исполнился год с того момента, как мы стали летать на «танколете» — Boeing 737−300 авиакомпании.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«В жизни каждого из нас случались моменты, которые делили ее на момент «до» и «после». Для кого-то это встреча с близким по духу человеком, для кого-то — внутреннее переживание, а для кого-то таким катализатором явилось рождение ребенка. Если собрать воедино все вышеупомянутое, то вы получите примерное представление о том, что испытывали мы от появления на свет самолета, имя которому «танколет» — Boeing 737 в ливрее «World of tanks».

В авиакомпании рассказали, что тщательно продумывали каждый пункт ливреи, чтобы создать необычный самолет, который не оставит равнодушным никого.

«Ровно год назад мы явили его публике, и по сей день получаем эмоциональные отзывы от пассажиров и споттеров со всего мира. И если вы еще не встречали нашего любимчика, есть смысл поторопиться, потому что через год эта уникальная ливрея станет частью истории», — рассказали в авиакомпании.

Уже в сентябре 2018 года улететь куда-то на «танколете» мы не сможем — самолет отдадут лизингодателю, который перекрасит самолет.

«Этот имиджевый проект, благодаря которому мы показали миру Беларусь, не закончен — мы не планируем останавливаться», — сообщила официальный представитель «Белавиа» Олга Герасенко.

Она также отметила, что в авиакомпании будут продолжать сотрудничество с Wargaming.

В Wargaming подтвердили информацию о том, что «танколет» через год измениться. Сумму окраски самолета в компании также не озвучивают.