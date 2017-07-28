В Минске прошел праздник Рыцари неба, посвященный Дню ВДВ и Сил специальных операций. Минчане убедились, эти ребята в огне не горят, и в воде не тонут. Гости праздника увидели увидеть учебный бой на воде, штурм здания, а еще — работу «Рыцарей неба».







































































































