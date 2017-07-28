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Не тонут в воде, не горят в огне. В Минске прошел праздник "Рыцарей неба"
29.07.2017 19:50 — Новости Общества | Tut.by
В Минске прошел праздник Рыцари неба, посвященный Дню ВДВ и Сил специальных операций. Минчане убедились, эти ребята в огне не горят, и в воде не тонут. Гости праздника увидели увидеть учебный бой на воде, штурм здания, а еще — работу «Рыцарей неба».
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Гости праздника увидели увидеть учебный бой на воде, штурм здания, а еще - работу "Рыцарей неба".
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