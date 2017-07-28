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Гигантская селедка, ходулисты и танцоры. В Бресте прошел карнавал ко Дню города
29.07.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by
Карнавал, который прошел 29 июля по проспекту Машерова, стал центральным мероприятием празднования Дня города Бреста.
Торжественное шествие началось в 18.00. В карнавале участвовали представители крупных предприятий города и творческих коллективов. Участники оригинально подошли к украшению своих колонн. СП "Санта Бремор" ООО везло на погрузчиках увеличенные макеты своей продукции: крабовых палочек, селедку, филе лосося. Предприятие Инко-Фуд украсило тягач головой быка из фанеры, а полуприцеп превратило в танцевальную платформу. ОАО "Брестское мороженое" сделало передвижную льдину на которой восседал полярный мишка.
Карнавал принимали тысячи брестчан, а также представители местной власти и официальных делегаций из 25 городов-побратимов.
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Карнавал принимали тысячи брестчан.
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