Гигантская селедка, ходулисты и танцоры. В Бресте прошел карнавал ко Дню города

Карнавал, который прошел 29 июля по проспекту Машерова, стал центральным мероприятием празднования Дня города Бреста.





Торжественное шествие началось в 18.00. В карнавале участвовали представители крупных предприятий города и творческих коллективов. Участники оригинально подошли к украшению своих колонн. СП "Санта Бремор" ООО везло на погрузчиках увеличенные макеты своей продукции: крабовых палочек, селедку, филе лосося. Предприятие Инко-Фуд украсило тягач головой быка из фанеры, а полуприцеп превратило в танцевальную платформу. ОАО "Брестское мороженое" сделало передвижную льдину на которой восседал полярный мишка.



























































Карнавал принимали тысячи брестчан, а также представители местной власти и официальных делегаций из 25 городов-побратимов.