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Под Минском стартовал фестиваль "ПроНебо"

29.07.2017 20:37 — Новости Общества | Tut.by  
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29 июля под Минском стартовал фестиваль «ПроНебо». В рамках открытия фестиваля прошли показательные выступления летчиков. Несмотря на дождь, посмотреть авиашоу собралось много людей. TUT.BY также посмотрел на полеты и подготовил небольшое видео.

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В рамках открытия фестиваля прошли показательные выступления летчиков. Несмотря на дождь, посмотреть авиашоу собралось много людей. T

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