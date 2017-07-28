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Под Минском стартовал фестиваль "ПроНебо"
29.07.2017 20:37 — Новости Общества | Tut.by
29 июля под Минском стартовал фестиваль «ПроНебо». В рамках открытия фестиваля прошли показательные выступления летчиков. Несмотря на дождь, посмотреть авиашоу собралось много людей. TUT.BY также посмотрел на полеты и подготовил небольшое видео.
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В рамках открытия фестиваля прошли показательные выступления летчиков. Несмотря на дождь, посмотреть авиашоу собралось много людей. T
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