Брестчане о Дне города: к тысячелетию из Бреста сделают конфетку

БРЕСТ, 29 июл — Sputnik. 998-й День города брестчане отметили карнавалом, шоу двойников и полетами на вертолете.

Местные жители заполнили все праздничные городские площадки с самого утра.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Юные участницы праздника

К полудню на Гребном канале более сотни человек выстроились в очередь, чтобы полетать на вертолете над городом. Очередь не уменьшалась до вечера.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На протяжении всей пешеходной улицы работали импровизированный сцены

Гуляния проходили также на центральной пешеходной улице. На протяжении всей Советской расположились импровизированные сцены. Каждый выбирал то, что приходится ему по вкусу. У выставочного зала выступила группа J:Морс.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На улице Советской выступила группа J:Морс

У торгового центра "Дидас Персия" прошло шоу двойников звезд. Организаторы подобрали похожих на звезд людей, накрасили и нарядили их соответствующе.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На шоу двойников можно было увидеть Леди Гагу и Майкла Джексона

Перед брестчанами под музыку продефилировали Кэти Перри, Леди Гага, Майкл Джексон, Элвис Пресли, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова, Макс Барских, Кристина Си и Эра Истрефи.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Новый арт-объект открыли сегодня у входа в выставочный зал

Вечером на проспекте Машерова состоялся традиционный карнавал "Звездная мельница".



© Sputnik / Дмитрий Босак. Известные предприятия и фирмы города приняли участие в праздничном карнавале



© Sputnik / Дмитрий Босак. Празднику в Бресте были рады не только люди

"Появилась возможность почувствовать себя европейцем"

Брестчане поделились своим мнением о развитии города с корреспондентом Sputnik.

Юлия живет в Бресте уже семь лет. Она переехали сюда из Иванова.

"За это время построилось очень много торговых центров, появилась возможность немножечко почувствовать себя европейцем. Потому что, когда я сюда переехала, чего-то не хватало. Очень много крутых арт-объектов. Много реставраций зданий проводится. Кукольный театр новый — очень здорово. Колесо обозрения появилось. Хотелось бы, чтобы парку 1 Мая еще уделили внимание", — рассказала горожанка.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Юлия и Александр считают, что Брест за короткое время очень преобразился

Максим живет в городе с самого рождения. Как водителя его заботит состояние автомобильных дорог.

"Я прожил в микрорайоне Березовка очень много времени. И там очень редко ходили автобусы. Хорошо, хоть сейчас с транспортом за это время стало проще. Есть вопросы по автодорогам. Надеюсь, к тысячелетию всех их приведут в порядок", — поделился молодой человек.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Брестчанин Максим надеется, что к тысячелетию города наведут порядок на автодорогах

Коренная пинчанка Марта поселилась в Бресте четыре года назад. На ее взгляд, город за это время сильно изменился.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Пинчанка Марта, поселившаяся в Бресте, хотела бы, чтобы власти не разочаровали горожан во время празднования тысячелетнего юбилея

"Поменялся железнодорожный вокзал. Он был более советским, когда я сюда в первые разы приезжала. Вообще, город меняется. Если уехать на годик-другой, мне кажется, что можно и не узнать его. Я живу сейчас недалеко от Западного обхода. Каждый день вижу, как там кипит строительство. Очень интересно, во что это в итоге превратится. Тысячелетие так сильно пиарят, что власти просто обязаны не разочаровать людей. Хотелось бы, чтобы тысячелетие не стало точкой, после которой больше ничего меняться не будет", — выразила мнение девушка.