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На Дне десантника в Минске выбрана "Мисс Десантура"
29.07.2017 20:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Торжественные мероприятия, посвященные
"Рыцари неба" — под таким названием проходил праздничный концерт, выставка военной и специальной техники, оружия и снаряжения, показы элементов боя и военно-спортивная зона.
Также в рамках мероприятия прошел конкурс "Мисс Десантура — 2017", принять участие в нем могла любая желающая девушка.
© Sputnik / Марина Серебрякова
У стойки регистрации участницам рассказывали об этапах конкурса и присваивали индивидуальный номер
Соревнования проходили в произвольном порядке и включали в себя шесть испытаний, в том числе такие, как отжимания и стрельба в тире.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Перед стрельбой краткий инструктаж: чтобы попасть в мишень, нужно уметь правильно держать оружие
Каждая участница, отметив в специальной карточке все конкурсные этапы, могла получить бесплатное мороженое и продегустировать полевую кухню.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Мальчики должны были показать свои силы в подтягивании, а девочки – в упражнении на пресс
Активность и креативность участниц оценивало специальное жюри.
© Sputnik / Марина Серебрякова
А вот классические отжимания приходилось сдавать наравне с парнями
Победителей определяли в пяти номинациях, одна из которых — детская, с возрастным ограничением до 12 лет.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Все результаты фиксировало компетентное жюри, а кроме физических испытаний также оценивались активность и креативность девушек
© Sputnik / Марина Серебрякова
Якубеня Майя получила приз в номинации "Мисс Очарование"
Юной "Мисс Десантура" стала Ляпич Мария.
Несмотря на моросивший дождь, празднования на площадке у Дворца спорта продолжились до самого вечера.
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Победительниц конкурса "Мисс Десантура" определяли в номинациях "Профи", "Супер", "Очарование", "Фото" и спецноминации "Юная Мисс Десантура".
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