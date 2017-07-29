10% не хватило Барановичам до выполнения показателя по зарплате

Город не выполнил и доведенное задание по уровню заработной платы. Впрочем, первый заместитель председателя Барановичского горисполкома Наталья Федорова заметила, что этот показатель не одолел ни один город и район области.

Размер зарплаты в среднем по Барановичам составил 654,9 рубля. Это выше среднеобластного показателя на полтора процента. Несмотря ни на что, горожане стали зарабатывать больше и номинальном, и в реальном исчислении. Снижение доходов наблюдается только в бюджетной сфере — 521 рубль.

Докладчик констатировала, что на некоторых предприятиях не соблюдается соотношение уровня производительности труда и заработной платы.

На заводах автоагрегатном, «Автако», автоматических линий, ЖБИ стройтреста № 25, хлебозаводе, молочном комбинате соотношение темпа роста производительности труда к уровню заработной платы превышает единицу.

На заводах санэлектрозаготовок, «Автако», ЖБИ, «Торгмаше» наблюдается высокий уровень административно-управленческого персонала, что тормозит рост заработка работающих.

Повышение уровня заработной платы прежде всего должно быть экономически обоснованным. Не так, как рассчитали его на «Бархиме». За пять месяцев года доходы работающих здесь составили только 498 рублей, а к концу года директор Евгений Рудой объявил о ее повышении до 850 рублей.

— У меня большие сомнения по этому поводу, — сказал председатель горисполкома Юрий Громаковский. — Ситуация-то у вас далеко не благополучная. Объем производства только чуть более 100%. Экспорт товаров провалили — 83%. Выручка от реализации еще меньше. Чистая прибыль за пять месяцев только 10 тысяч рублей, по году вы заявляете 19 тысяч. Рентабельность — плюс 3,7%. Откуда возьмется такая зарплата? Как вы рванете в объемах производства, если планируете заработать 850 рублей? А ведь вам созданы беспрецедентные условия хозяйствования: находясь в свободной экономической зоне, вы не платите налогов на землю и на недвижимость.

На все эти вопросы главы города ни руководитель предприятия, ни главный экономист убедительных ответов не дали. В ситуации поручено разобраться управлению экономики во главе с Юрием Трифоновым.