Работник есть ресурс: что вам может не понравиться в декрете о ПВТ

В апрельском обращении президент поставил задачу подготовить проект нового декрета о деятельности ПВТ и объявил курс на строительство IT-страны. Журнал "Юрист" на минувшей неделе опубликовал самые интересные выдержки из готовящегося проекта. Среди прочего планируется смягчить требования к бухгалтерской документации резидентов ПВТ, ввести отдельные институты английского права для стимулирования инвестиционной деятельности. Проект декрета также предусматривает правовое регулирование использования существующих криптовалют и правовое регулирование, а, значит, возможность выпускать на дороги, беспилотные автомобили. Одним словом, юридически поддерживает требование президента создать страну с "беспилотниками и блокчейном".



© Sputnik/ Евгений Казарцев Иди в IT: проходные баллы в БГУИР достигают 380 баллов

Английским правом за ногу

"Это одновременно такой идеализм — видеть решение в компьютерах, и такой материализм — видеть решение в компьютерах", — умиляются сотрудники сферы той рьяной активности, с какой в Беларуси взялись за построение IT-государства.

Сейчас проект декрета о ПВТ проходит согласование в госорганах. В разработке проекта принимают участие не только чиновники, но и специалисты IT-сферы.

Особенно приветливо сообщество восприняло возможность введения в Беларуси институтов английского права. Первым мыслью обновить Беларусь по образу Запада с западными же законами поделился полгода назад экс-помощник президента доктор экономических наук Кирилл Рудый. Введение в Беларуси институтов британского права виделось Рудому одним из способов удержать инвестиции в Беларуси.

Между тем среди нововведений, которые на руку бизнесу — возможность заключения акционерных соглашений, соглашений об опционе, об инвестиционном товариществе, о конвертируемом займе — могут появиться и те, которые отнюдь не обрадуют специалистов, работающих на бизнес. Компании могут получить возможность заключать соглашения о неконкуренции с работниками, в результате которого сотрудник окажется накрепко привязан к компании, в которой трудоустроен.

Это еще не вживление микрочипов подобно американской компании Three Square Market, но если прежде компания стремилась удержать специалиста, предлагая ему приятные бонусы — премии, интересные командировки или хотя бы тренажерку на этаже, то теперь сможет запретить работать на конкурентов после увольнения, попросту внеся соответствующий пункт в договор найма.

"Мне нравится работать в сфере, где и за работников идет борьба"

Сколько запретов обещает новый прогрессивный документ специалисту сферы, а не владельцу бизнеса, корреспондент Sputnik Елена Васильева обсудила с айти-специалистом Сергеем Гульцовым.

- В разработке проекта принимали участие не только госчиновники, но и специалисты компаний отрасли — получилось ли создать документ, который удовлетворит не только бизнес, но и работников сферы?

— Проект нового декрета обсуждается довольно восторженно; я и сам рад буду, если Беларусь юридически признает существование криптовалют и беспилотных автомобилей. Знать, что твоя страна реагирует на новые технологии одной из первых — это не просто приятно, это означает, что реальность страны поспевает за реальностью научно-технического прогресса, в которой все это дело существует.

О том, как декрет упростит жизнь айтишным бизнесам, читать еще приятнее. Проблема в том, что упростить жизнь собственникам компаний — это не всегда означает сделать лучше работнику. С этой точки зрения очень любопытно, что в обсуждениях декрету в основном выражают радость как раз наемные работники, а речь идет в основном об интересах владельцев компаний.

Я в первую очередь заметил упоминание о новых формах соглашений с работником, в т. ч. о возможности подписывать соглашение о неконкуренции. В отличие от соглашения о неразглашении коммерческой тайны (NDA), которое подписывают, наверное, в каждой компании, соглашение о неконкуренции (NCA) не использовалось для рядовых работников.

Что такое NCA? Это соглашение о том, что работник обязуется не конкурировать с компанией, в которой он работает или работал некоторое время назад. То есть NDA о том, чтобы не говорить, а NCA о том, чтобы не действовать.

- С другой стороны, это удерживает ценные кадры в компании, она стабильно развивается — и вот мы уже живем в стране с блокчейном и беспилотниками!

— Само по себе это не обязательно плохо, в странах с английской системой права есть практика, которая называется garden leave — для ситуации, когда работник хочет уволиться, а работодатель не хочет, чтобы он пришел к конкурентам. Тогда они договариваются, что работник некоторое время получает прежнюю зарплату, но работать в той же сфере не имеет права, и приходить на прежнее рабочее место — тоже.

Так владелец компании дает себе фору, знания работника о конкретных механизмах работы компании устаревают, и его можно отпустить к конкурентам безболезненно. Правда, я сомневаюсь, что такая практика будет популярна у нас.

Можно сформулировать NCA иначе, как запрет устраиваться на работу в компании-конкуренты, и запрет на создание конкурирующей с прежним работодателем компании. Звучит неприятнее, правда? Работник не может ни, скажем, основать стартап в своей области, ни (это важнее, потому что происходит куда чаще) перейти в другую IT-компанию по профилю.

Сейчас такой возможности нет — даже если сотрудник подпишет аналог NCA с работодателем, после увольнения его можно легко оспорить в суде, ограничение права на выбор места работы противоречит трудовому кодексу.

Я понимаю, почему это будет выгодно работодателю, у него не переманивают ценных сотрудников, и вообще ты вот работника учишь-учишь, а он, набравшись опыта, уходит к прямым конкурентам. Но мне, конечно, куда больше нравится работать в сфере, где не только сотрудники конкурируют за хорошие места в индустрии, но и за ценных работников тоже идет борьба. Даже если ради лично меня эйчары не станут воевать насмерть, я все равно пользуюсь результатами этой конкуренции внутри индустрии.

Еще больше возможностей надавить на работника

- Можно ли говорить о каких-то разумных ограничениях, которые не сделают из сотрудника компании его прямого конкурента, который еще и клиентов переманит?

— Ограничения в пользу компании, которые понятны и объяснимы, уже есть — например, например, нельзя разглашать информацию о доходах компании и ноу-хау, которые она использует. Есть способы и компенсировать затраты на обучение сотрудника — в небольших компаниях работник, который проходит дорогостоящее внешнее обучение, подписывает обязательство либо отработать в компании какое-то количество времени, либо вернуть деньги за учебу.

Есть, в конце концов, интересная практика использования соглашений о неконкуренции в Калифорнии, там чуть более развитая IT-индустрия, чем в Беларуси, разумно учитывать этот опыт. NCA существуют, но их подписывают не наемные работники, а владельцы компаний — если продаешь компанию, то можешь пообещать не создавать аналогичную в течение некоторого времени, чтобы не конкурировать с проданной.

Как NCA будут использоваться в Беларуси, и будут ли в принципе, покажет время, речь идет только о проекте декрета. Но существует простое правило — у любой компании всегда больше возможностей надавить на работника, чем у работника — на компанию.

- Почему же — работник ведь может расторгнуть трудовой договор и оставить компанию без ценного сотрудника, также, как компания может расторгнуть договор с работником.

— Работник может его досрочно расторгнуть и уволиться, но в том случае, если компания с этим согласна (или если он докажет, что компания договор не выполняет, это довольно сложно). А у компании есть простые способы уволить работника в тот момент, когда она это пожелает — достаточно указать в договоре зарплату работника вида "минимальная сумма+премия".

Что это означает? Что работник будет получать оговоренную изначально сумму, и ему все равно, из чего она складывается на бумаге. Проблема начинается в тот момент, когда компания решает его уволить — если работник уйти не хочет и ссылается на договор, компания может лишить его премии и оставить только основную часть зарплаты; работник уйдет сам, и притом очень быстро. Этот же механизм позволяет не платить компенсацию при сокращениях.



© Pexels Студент БГУ выиграл стажировку в IBM

Лично мне не приходилось бодаться с работодателями, но это не значит, что не придется никогда — инструмент-то у компаний имеется. Такие ситуации происходят, я о них регулярно слышу, хотя сейчас они скорее исключение, чем правило, большинство работников предпочитает договариваться полюбовно, потому что у них есть какой-никакой выбор. А соглашение о неконкуренции может его ощутимо сузить.

Что еще вам может не понравиться

Соглашения о неконкуренции в ходу во многих странах Европы, и зачастую приводят работодателя и наемного сотрудника в суд.

В Чехии и Латвии, например, соглашение о неконкуренции может включать пункт, согласно которому специалист не имеет права заниматься смежной деятельностью вплоть до двух лет после увольнения. Впрочем, все это время бывший работодатель должен возмещать ему убытки — а вот сумма в законодательстве не прописана. Потому этот пункт часто вызывает споры: работодатель предсказуемо не в восторге от идеи платить зарплату сотруднику, который на него больше не работает, но и не желает, чтобы тот устроился в конкурирующую фирму.

Суд может запретить человеку, организовавшему собственную компанию, брать на работу и тех, кто работал у его бывшего нанимателя уже после увольнения. То есть, если вы поднаторели в сфере и решились на свой бизнес, руки прочь не только от тех, кто когда-либо сотрудничал с вашим экс-боссом, но и от тех, кто когда-либо будет сотрудничать.

Таким образом, благодаря НЦА можно ограничить возможность работника:

1. создавать компанию-конкурент;

2. нанимать бывших коллег в собственную компанию;

3. переходить на работу к клиентам бывшего работодателя;

4. сотрудничать с клиентами бывшего работодателя в рамках собственного бизнеса.