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Культурист, губернатор и "Терминатор": Шварценеггеру исполняется 70 лет

30.07.2017 07:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Арнольд Шварценеггер — человек широкого круга талантов. Известный зрителю на постсоветском пространстве как актер, он является и культуристом, предпринимателем и политиком — некоторое время Шварценеггер возглавлял штат в США.

Культурист, губернатор и "Терминатор": Шварценеггеру исполняется 70 лет
© Sputnik Евгения Новоженина
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Арнольд Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в деревне Таль вблизи столицы австрийской Штирии, города Грац. Под влиянием отца мальчик начал заниматься футболом, но в 14 лет решил стать культуристом. На решение его вдохновили бодибилдеры Рег Парк, Стив Ривз и спортсмен-пловец Джонни Вайсмюллер. Их он часто видел в кино, вскоре в кино мир увидел самого Шварценеггера. Впрочем, отец хотел, чтобы будущий актер стал полицейским, как и он, а мама предлагала пойти в торговлю.

После армии в 1966 году Шварценеггер переехал в Мюнхен, где работал в фитнес-клубе. В этот период какое-то время ему приходилось спать на полу в тренажерном зале, пока не удалось снять квартиру. В 21 год Арнольд приехал в Америку, где началась его актерская карьера в Голливуде.

Чтобы узнать больше интересных фактов из жизни Шварценеггера и посмотреть на архивные снимки, рассмотрите карточки.

 
 
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Отец Арнольда хотел, чтобы сын стал полицейским, а сам Шварценеггер-младший долгое время занимался культуризмом и даже поработал в фитнес-клубе.

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