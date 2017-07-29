Управление капитального строительства Пинска возглавил бывший зампред горисполкома

Анатолий Сухаревич назначен на должность директора дочернего коммунального предприятия «УКС города Пинска, сообщает сайт Пинского горисполкома.





Анатолий Иванович родился в деревне Вулька Дрогичинского района в 1975 году. В 2005 году окончил Брестский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2014 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное и местное управление». Занимаемая должность до назначения — заместитель председателя Пинского горисполкома, где осуществлял руководство строительным комплексом, жилищно-коммунальным хозяйством города, топливно-энергетическим комплексом. Женат, воспитывает пятерых детей.

По неподтвержденной информации, место Анатолия Сухаревича в Пинском горисполкоме займет директор коммунального производственного унитарного предприятия «ЖРЭУ города Пинска» Геннадий Дубойский.