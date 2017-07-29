Пираты, мимы и принцессы. В Гродно проходит Биг-мини-фестиваль уличного искусства

В этом году на традиционный, уже шестой по счету, фестиваль уличной культуры приехали театры из Литвы, Польши, России и Украины. Всего в областном центре собралось более 300 артистов. Главные улицы города на время стали театральными площадками, где нон-стоп проходили перфомансы и спектакли. Как это было — в фото- и видеорепортаже TUT.BY.





Среди участников мероприятия — коллективы, известные не только у себя на родине, но и в Европе. Например, театр PARANORMA из Краснодара, уличный театр СоЛу из Питера, музыкальные группы Nizkiz из Могилева и INTELLIGENCY из Минска.





























Открывая Биг-мини-фестиваль уличного искусства артисты традиционно прошли торжественным шествием по центру города. Горожан привествовали мимы, «живые» скульптуры, балерины, танцоры, рыцари и пираты.

Потом на главной улице областного центра начали работать тематичные площадки, где зрители могли увидеть представления и поучаствовать в театральных действах.