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Пираты, мимы и принцессы. В Гродно проходит Биг-мини-фестиваль уличного искусства
30.07.2017 09:56 — Новости Общества | Tut.by
В этом году на
Среди участников мероприятия — коллективы, известные не только у себя на родине, но и в Европе. Например, театр PARANORMA из Краснодара, уличный театр СоЛу из Питера, музыкальные группы Nizkiz из Могилева и INTELLIGENCY из Минска.
Открывая Биг-мини-фестиваль уличного искусства артисты традиционно прошли торжественным шествием по центру города. Горожан привествовали мимы, «живые» скульптуры, балерины, танцоры, рыцари и пираты.
Потом на главной улице областного центра начали работать тематичные площадки, где зрители могли увидеть представления и поучаствовать в театральных действах.
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Фестиваль стал значимым событием в культурной жизни города, он постоянно расширяет свою географию, привлекает новых гостей.
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