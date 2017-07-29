ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пираты, мимы и принцессы. В Гродно проходит Биг-мини-фестиваль уличного искусства

30.07.2017 09:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В этом году на традиционный, уже шестой по счету, фестиваль уличной культуры приехали театры из Литвы, Польши, России и Украины. Всего в областном центре собралось более 300 артистов. Главные улицы города на время стали театральными площадками, где нон-стоп проходили перфомансы и спектакли. Как это было — в фото- и видеорепортаже TUT.BY.


Среди участников мероприятия — коллективы, известные не только у себя на родине, но и в Европе. Например, театр PARANORMA из Краснодара, уличный театр СоЛу из Питера, музыкальные группы Nizkiz из Могилева и INTELLIGENCY из Минска.














Открывая Биг-мини-фестиваль уличного искусства артисты традиционно прошли торжественным шествием по центру города. Горожан привествовали мимы, «живые» скульптуры, балерины, танцоры, рыцари и пираты.

Потом на главной улице областного центра начали работать тематичные площадки, где зрители могли увидеть представления и поучаствовать в театральных действах.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль стал значимым событием в культурной жизни города, он постоянно расширяет свою географию, привлекает новых гостей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Записки заключенного: люди-изоленты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика