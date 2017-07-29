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Несмотря на капли с неба: FSP прошел с традиционным размахом и фотозонами
30.07.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Арт-пикник FSP прошел в столичном парке Dreamland 29-30 июля. Формат фестиваля — не только музыка, но также развлечения, игры, лекции и многое другое. Хотя главное в FSP, конечно, — свободная атмосфера и музыка на сразу пяти сценах.
На FSP 2017 года выступят 12 артистов: хип-хоперы, электронщики и инди-музыканты. Хедлайнером стал электропоп-коллектив Tesla Boy. К слову, солист Антон Севидов минчанин.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как отдыхал город в эти выходные.
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До конца лета модные минчане будут обновлять соцсети снимками с прошедшего FSP.
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