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Несмотря на капли с неба: FSP прошел с традиционным размахом и фотозонами

30.07.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Арт-пикник FSP прошел в столичном парке Dreamland 29-30 июля. Формат фестиваля — не только музыка, но также развлечения, игры, лекции и многое другое. Хотя главное в FSP, конечно, — свободная атмосфера и музыка на сразу пяти сценах.

На FSP 2017 года выступят 12 артистов: хип-хоперы, электронщики и инди-музыканты. Хедлайнером стал электропоп-коллектив Tesla Boy. К слову, солист Антон Севидов минчанин.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как отдыхал город в эти выходные.

 

 
 
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До конца лета модные минчане будут обновлять соцсети снимками с прошедшего FSP.

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