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Понедельник объявлен "оранжевым" из-за жары. К среде станет еще горячее

30.07.2017 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В понедельник, 31 июля днем, по юго-западной части Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°C, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидромета.

Во вторник днем по южной половине, а 2 августа, в среду, на большей части страны воздух прогреется до +30..+34°C.

В отдельных районах на юге в среду метеорологи прогнозируют +35..+36°C.

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В отдельных районах на юге в среду метеорологи прогнозируют +35..+36°C.

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