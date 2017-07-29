В понедельник, 31 июля днем, по юго-западной части Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°C, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидромета .

Во вторник днем по южной половине, а 2 августа, в среду, на большей части страны воздух прогреется до +30..+34°C.

В отдельных районах на юге в среду метеорологи прогнозируют +35..+36°C.

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