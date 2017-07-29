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До 36 градусов тепла ожидается в Беларуси к середине следующей недели

30.07.2017 12:33 — Новости Общества | БелТА  
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До 36 градусов тепла ожидается в Беларуси к середине следующей недели
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа - до 36 градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер ожидается западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - до 27-33 градусов.

По южной половине 1 августа, на большей части республики 2 августа воздух прогреется до 30-34 градусов выше нуля. В отдельных районах по югу 2 августа температура воздуха достигнет 35-36 градусов.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением в стране объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

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Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа - до 36 градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...

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