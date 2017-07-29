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В мире отмечают инициированный Беларусью день борьбы с торговлей людьми

30.07.2017 09:39 — Новости Общества | БелТА  
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается 30 июля, сообщает БЕЛТА.

Этот день отмечается ежегодно начиная с 2014 года. Он включен в международный календарь по инициативе Беларуси и приурочен к дате принятия Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми.

В 2017 году по инициативе Беларуси Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла резолюцию, посвященную реализации плана. Ее соавторами стали 19 государств, представляющих все регионы мира.

План был одобрен в июле 2010 года Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Беларуси. Начиная с 2006 года Генассамблея регулярно принимает инициируемую белорусской стороной резолюцию об улучшении координации действий в борьбе с торговлей людьми. Кроме того, по предложению Беларуси в Нью-Йорке и в отделениях ООН в Вене и Женеве создана Группа друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, которая на сегодня включает 21 государство.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается 30 июля, сообщает БЕЛТА. Этот день отмечается ежегодно начиная с 2014 года. Он включен в...

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