Белорусский экипаж стал вторым в индивидуальной гонке танкового биатлона в России

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский экипаж под командованием старшего прапорщика Сергея Михно стал вторым в индивидуальной гонке танкового биатлона, который проходит на подмосковном полигоне Алабино (Россия). Такая информация размещена на сайте Минобороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В своем заезде танк зеленого цвета показал второй результат. Второй и третий экипажи выйдут на трассу 1 и 5 августа соответственно.

По словам механика-водителя старшего прапорщика Виталия Богруденко, который выступил в составе первого экипажа, нынешняя трасса танкового биатлона имеет ряд изменений, и лишь после первого круга он смог понять, как эффективнее преодолевать препятствия. "Эскарп и колейный мост стали заметно выше, - отметил Виталий Богруденко. - Но в целом проблем с препятствиями не было: танк преодолевал их мягко, без резких скачков и ударов. После заездов мы сможет с другими экипажами обсудить все замеченные моменты на трассе".

Белорусские участники традиционно показали высокий класс по стрельбе - были поражены все мишени из пяти: три "танка", "вертолет" и "РПГ". Окончательные результаты заездов экипажей станут известны позже, когда судейская коллегия проведет осмотр мишеней и все члены судейской коллегии подпишут протокол.

Первый этап танкового биатлона - индивидуальная гонка - самый продолжительный. Он проводится с 29 июля по 6 августа. По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. В полуфинальную эстафету выйдут 12 команд из 18. И только 4 лучшие смогут сразиться в финале за места на пьедестале.

Танковый биатлон являются частью Армейских международных игр - 2017, которые проходят с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: России, Казахстана, Беларуси, Китая и Азербайджана. Программа игр включает 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке, причем пять из них проводятся впервые.-0-