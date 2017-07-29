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Китаянка сделала пластическую операцию, чтобы не платить долги
30.07.2017 19:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Жительница китайского города Ухань изменила внешность с помощью пластической операции и переехала в другой город, чтобы скрыться от своих долгов.
Таким образом женщина пыталась избежать возврата личных долгов на 3,71 млн долларов, передает информационное
Она также призналась в использовании удостоверений личности других людей. Китаянка перемещалась по стране на поезде. Операцию она оплатила кредитными картами, передает "Синьхуа". 59-летняя женщина выглядела на 30, уверяли полицейские.
Суд города Ухань предписал китаянке погасить все долги. По данным агентства, в Ухань началась серия репрессий против неплательщиков долгов. В первой половине года было задержано в общей сложности 186 человек.
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Женщина переехала в другой город, пытаясь избежать необходимости выплатить четыре миллиона долларов.
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