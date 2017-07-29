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Глава КГК о росте цен на услуги ЖКХ в 2018-м: по устоявшейся практике, в пределах 5 долларов

30.07.2017 21:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси в нынешнем году цены на услуги ЖКХ повышаться не будут, заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.

«До конца этого года точно не будет повышения тарифов — это явилось таким камнем преткновения в переговорах с МВФ. Президент жестко поставил заслон этому не совсем обоснованному требованию максимального повышения тарифов», — заявил Анфимов.

Впрочем, в следующем году роста тарифов все-таки следует ожидать — «по устоявшейся практике, в рамках 5 долларов».

Анфимов отметил, что, с учетом повышения на эти пять долларов, по всем видам, кроме теплоснабжения, в 2018 году Беларусь выйдет на 100% оплату коммунальных услуг населением.

Леонид Анфимов также отметил, что в Беларуси уже начали «отодвигать госмонополию на оказание жилищно-коммунальных услуг и привлекать на аутсорсинг частные организации». Это должно позволить оказывать потребителю те же услуги за гораздо меньшие деньги и решить проблему неповоротливости госмашины. Положительные примеры уже есть, добавил он.

Контролировать качество будет потребитель, уверен Анфимов.

 
 
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Президент жестко поставил заслон не совсем обоснованному требованию максимального повышения тарифов, заявил Анфимов.

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