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Белорусским танкистам все-таки присудили первое место по итогам первого заезда в Алабино

30.07.2017 23:02 — Новости Общества | Tut.by  
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После заседания судейской коллегии были пересмотрены результат первого заезда танкового биатлона в подмосковном Алабино 30 июля.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, в результате белорусский экипаж стал первым в своем заезде и закрепился на третьей строчке в рейтинге экипажей с итоговым временем 22 минуты 22 секунды со 100%-ным поражением мишеней. Впереди Беларуси в рейтинговой таблице лишь экипажи из России и Китая.

Как сообщалось ранее, 30 июля в «Индивидуальной гонке» в Алабино в рамках Международных армейских игр выступил первый белорусский танкобиатлонный экипаж под командованием старшего прапорщика Сергея Михно. Он занял второе место из-за случайности. Во время проезда одного из препятствий, танк занесло и корпус боевой машины зацепил столб-ограничитель. Механик-водитель этого заметить не мог и продолжил движение без остановки на площадке штрафного времени для выполнения норматива по контрольному осмотру танка. В результате судейская коллегия прибавила команде штрафное время — одну минуту.

 
 
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После заседания судейской коллегии были пересмотрены результат первого заезда танкового биатлона в подмосковном Алабино 30 июля.

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