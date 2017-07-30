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Белорусский экипаж переместился на первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России

30.07.2017 15:45 — Новости Общества | БелТА  
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский экипаж под командованием старшего прапорщика Сергея Михно все же стал первым в индивидуальной гонке танкового биатлона, который проходит на подмосковном полигоне Алабино (Россия). Такая информация размещена на сайте Минобороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"После заседания судейской коллегии были пересмотрены результаты первого заезда 30 июля. В итоге наш экипаж стал лучшим в своем заезде и закрепился на третьей строчке в рейтинге экипажей с итоговым временем 22 минуты 22 секунды", - сообщили в Минобороны. Белорусские участники традиционно показали высокий класс по стрельбе - были поражены все мишени. В рейтинговой таблице Беларусь опередили лишь экипажи из России и Китая.

Второй и третий экипажи выйдут на трассу 1 и 5 августа соответственно.

Первый этап танкового биатлона - индивидуальная гонка - самый продолжительный. Он проводится с 29 июля по 6 августа. По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. В полуфинальную эстафету выйдут 12 команд из 18. И только 4 лучшие смогут сразиться в финале за места на пьедестале.

Танковый биатлон являются частью Армейских международных игр - 2017, которые проходят с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: России, Казахстана, Беларуси, Китая и Азербайджана. Программа игр включает 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке, причем пять из них проводятся впервые.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский экипаж под командованием старшего прапорщика Сергея Михно все же стал первым в индивидуальной гонке танкового...

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