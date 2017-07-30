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Срок безвизового пребывания в Беларуси необходимо увеличивать - Рифаи

30.07.2017 22:30 — Новости Общества | БелТА  
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Срок безвизового пребывания в Беларуси необходимо увеличивать - Рифаи
Талеб Руфаи

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок безвизового пребывания в Беларуси необходимо увеличивать. Такое мнение высказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1"", сообщает БЕЛТА.

Талеб Рифаи отметил, что пятидневный безвизовый режим позитивно отразился на туристическом имидже Беларуси. "Результаты видны невооруженным глазом. Рост количества туристов впечатляет. Значит, это был верный шаг", - сказал он.

В то же время, по мнению генсекретаря ЮНВТО, пяти дней все-таки мало. Важно создать благоприятные условия, чтобы туристы оставались в стране как можно дольше и оставляли здесь как можно больше денег. Талеб Рифаи уверен: пусть лучше 1 млн человек приедет в страну на 10 дней, чем 2 или 3 млн приедут на 5 дней. С точки зрения вопросов окружающей среды, экономики, социума это гораздо лучше для страны.

Генсекретарь добавил, что приятно впечатлен белорусскими пейзажами, отношением между людьми. "Я скажу - Беларусь просто прекрасна", - резюмировал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок безвизового пребывания в Беларуси необходимо увеличивать. Такое мнение высказал генеральный секретарь Всемирной туристской...

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