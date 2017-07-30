Плата за услуги ЖКХ в этом году повышаться не будет - Анфимов

Леонид Анфимов. Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плата за услуги ЖКХ в этом году повышаться не будет, сообщил председатель КГК Леонид Анфимов в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"До конца этого года точно не будет повышения тарифов, - сказал Леонид Анфимов. - Это явилось таким камнем преткновения в переговорах с Международным валютным фондом, когда Президент жестко поставил заслон на пути требований (не совсем обоснованных, я считаю как экономист) международных финансовых организаций по максимальному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги". В противном случае, по словам председателя КГК, фактически это был бы отход от той социальной политики, которую проводит государство и которую обещали людям.

Леонид Анфимов не исключил, что в следующем году согласно устоявшейся практике можно ожидать повышения платы за жилищно-коммунальные услуги в рамках $5, которые ежегодно прибавляются к платежам. С учетом повышения на эти $5 по всем видам, за исключением теплоснабжения, удастся повысить уровень окупаемости до 100% в 2018 году. "У нас главная проблема сегодня - теплоснабжение", - отметил он.

Председатель КГК также отметил, что в Беларуси для оказания жилищно-коммунальных услуг стали привлекать на аутсорсинг частные организации. Это позволяет оказывать услуги с тем же качеством и за гораздо меньшие деньги. Положительные примеры есть. Председатель КГК добавил, что контролировать качество оказания услуг должен потребитель.-0-