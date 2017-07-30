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Кобяков о средней зарплате в $500: на многих предприятиях эта задача уже решена

30.07.2017 20:26 — Новости Общества | БелТА  
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Кобяков о средней зарплате в 0: на многих предприятиях эта задача уже решена
Андрей Кобяков. Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На многих предприятиях задача по достижению средней заработной платы в $500 выполнена. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Во многих отраслях на многих предприятиях эта задача давно уже решена", - констатировал премьер-министр.

В целом зарплату в $500 надо заработать, и это задача не только правительства, подчеркнул он. Акцент делается на росте производительности труда. Руководитель правительства напомнил, что по итогам за шесть месяцев текущего года темп роста реальной заработной платы составил 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производительности труда – 102,7%.

"По $500 можно только тогда, когда будет создано определенное количество продукта, услуг, которые будут реализованы и за них получены деньги, - подчеркнул Андрей Кобяков. – Назначенной зарплата быть не может. Это можно месяц-два заплатить, а потом попасть в финансовую ситуацию, когда можно иметь проблемы с выплатой заработной платы, как это было в Орше. Сейчас этих проблем там нет", - подытожил Андрей Кобяков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На многих предприятиях задача по достижению средней заработной платы в $500 выполнена. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей...

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