Сомневаетесь в верности жены? Нужно проверить честность и состоятельность бизнес-партнера или проследить за ребенком, связавшимся с дурной компанией? Несмотря на то, что уже почти 20 лет деятельность частных сыщиков в нашей стране вне закона, спрос рождает предложение. Корреспондент «Витебских вестей» убедился в этом, проведя журналистское расследование.





В поисках сыщика

Объявлений об услугах частных детективов в Беларуси не встретишь в газетах или на досках объявлений. Даже в интернете на запрос «Частный детектив в Витебске и области» находятся лишь ссылки на столичных специалистов, правда, «работающих в регионах и даже за границей».

Обнаружилось несколько страничек детективных агентств. Но один ресурс не открылся, так как находится в «списке сайтов с ограниченным доступом», а на другом с сыщиками можно было связаться, только отправив запрос на электронную почту. Имелась также реклама одного предпринимателя, предоставляющего услуги частного сыска и наблюдения «не противоправными средствами». Еще один вариант нанять «наблюдателя» — оставить заявку на специальном интернет-портале поручений, где наравне с услугами, например, по оклейке обоев или выгулу собак, есть и частный сыск.

В общем, при большом желании найти частного детектива можно. Часто такие услуги рекламируют только как информационные, но на деле это ширма. Еще один вывод: реально работающих сыщиков в Беларуси немного, по моим подсчетам, не более 5−10 человек, большинству из которых я написал или позвонил. На этом этапе отсеялось еще несколько человек: у одного постоянно недоступен номер мобильного, другой абонент включен в режим запрета входящих звонков. Еще двое, с которыми можно было связаться, отправив электронный запрос, попросту не ответили.

«Слежка» за женой

Легенду я придумал такую: есть подозрения на неверность жены, она скоро уезжает в двухдневную командировку, а реально, скорее всего, на встречу с любовником.

С просьбой проследить за супругой я и обратился по телефону к четырем «информаторам». На предварительной консультации меня интересовали три вопроса: расходы, необходимое время и доказательства, которые мне смогут предоставить.

Первый детектив — по голосу молодой парень — нашел меня сам по заявке на сайте поручений. Выслушав мою историю, сообщил, что его услуги стоят от 250 рублей в день (около 14 часов наблюдения), а выявление факта измены — дело недолгое, должно хватить нескольких дней. Отчет почасовой, в виде фото и видео, при желании наблюдение можно даже транслировать онлайн.

— Ну, а если жена с любовником закроются в номере гостиницы? — задаю провокационный вопрос. — Сможете запечатлеть факт измены в помещении?

— К сожалению, нет, — разочаровал детектив. — Нужны спецсредства, которыми я не пользуюсь. Это противозаконно. Но, поверьте, вам хватит уже того, что подтвердится факт встречи с другим мужчиной, да еще поход с ним в гостиничный номер.

К делу мой собеседник, который проживает в Минске, был готов приступить сразу, но потребовал стопроцентную предоплату как минимум за день работы. Признаюсь, это несколько смутило, ведь кроме номера мобильного телефона, от которого при желании можно легко избавиться, никакой информации о детективе у меня не было. Чем не вид мошенничества? Взял деньги и исчез. Вряд ли обманутый клиент, обратившийся к мнимому сыщику по щепетильному поводу, побежит в милицию…

Своими сомнениями я поделился с другим детективом. Он назвался Владимиром и признался, что сыщиков в стране слишком мало, и те, кто действительно работает, очень дорожат своей репутацией — ради нескольких сотен долларов не будут рисковать карьерой (а возможно, и свободой).

Владимир пообещал мне вывести жену на чистую воду за 1−2 дня (с условием, что я дам точную наводку по предполагаемому месту и времени измены) и попросил за это около 300−400 у.е. (20 долларов в час). В качестве гарантий нужен небольшой залог. Отчет — фото и видео, но с обычного телефона.

Во время разговора детектив был очень осторожен. Все время исправлял мои слова: не «слежка», а «наблюдение», не «прослушка», а «запись на телефон». Естественно, ни о каких «постельных» доказательствах речи не было. Когда я открыл карты и сообщил, что журналист, Владимир признался, что почти сразу меня раскусил.

— Обычно мужья, подозревающие жен в измене, не столь откровенны и не задают по телефону так много общих вопросов, — объяснил детектив. — Деятельность на грани закона, и приходится быть осторожным. Каждое лишнее слово — статья УК. Хотя такая ситуация ненормальная. В России частный сыск разрешен, чем мы хуже? Спрос на такого рода информационные услуги есть, но все делается подпольно — без налогов и нормальных гарантий.

Общаясь еще с двумя сыщиками, я постарался действовать аккуратнее. Цены у них тоже немаленькие — 100 и 150 у.е. за сутки слежки. Зато оба пообещали мне предоставить в отчете при необходимости и более интимные доказательства измены. Но подробности захотели обсудить только при встрече и после получения предоплаты за заказ.

— В Беларуси очень доверчивые люди, — впоследствии разоткровенничался один из детективов. — Поэтому если клиент хочет увидеть или услышать интимные подробности, то это возможно. Зная постоянное место встреч любовников, например, в отеле или загородной усадьбе, легко поставить там жучки и камеры, за небольшую плату договорившись с горничной или администратором. Или проникнуть туда как телефонист или сантехник. Народ у нас зачастую доверяет человеку в спецодежде, даже документы не спросят.





Раскрываем карты

Собеседников я обманывал недолго: выяснив вопросы по легенде, извинялся и признавался, что журналист. Просил о небольшом интервью инкогнито. Три информатора кое-что рассказали, а четвертый, пообещав побеседовать на следующий день, перестал отвечать на звонки.

Все сыщики, которых удалось разговорить, знают, что нарушают права человека на частную жизнь, а значит, Административный и Уголовный кодексы. Но осторожничают, утверждают, что предоставляют лишь «информационные услуги из открытых источников», не используют спецсредства для слежки (а что ты скажешь журналисту?). Поэтому пока с правоохранителями проблем нет.

70−80% заказов — выявление супружеской неверности или, как говорят сыщики, «бытовуха». Чаще всего за помощью обращаются обманутые мужья. Собранные доказательства зачастую нужны на суде для расторжения брачного контракта.

Хотя случаются и необычные истории. Например, однажды любовник нанимал детектива, чтобы тот ненавязчиво намекнул мужу об измене и тогда супруг отпустит благоверную на свободу, в объятия к другому. Как-то к сыщику обратились родители, недовольные сердечным выбором дочери. Они хотели с помощью детектива уличить молодого человека девушки в измене. Но когда это не удалось, родители пошли дальше — детективу пришлось найти и афишировать другие слабости парня. В итоге отношения все же расстроили.

Часто сыщиков просят понаблюдать за детьми-подростками, их компанией, узнать про вредные привычки. Обращаются бизнесмены, которые хотят проверить экономическую состоятельность потенциальных партнеров перед крупной сделкой. Случается искать должников, скрывающихся в России. Иногда нужно собирать компромат на бизнес-партнеров или выступать в роли «тайных покупателей».

Для всех моих собеседников частный сыск — интересное хобби, но не основной заработок. Хотя все занимаются этим не один год, но из-за невозможности открыто заявить о себе получают не так уж и много заказов, зачастую приходится выезжать на работу в Россию.

О методике частного сыска белорусские детективы говорят неохотно, что и понятно. Кто-то использует старые связи в правоохранительных органах, кто-то в поисках информации мониторит социальные сети и интернет, некоторые даже отправляют официальные запросы в госорганы. Но львиная доля работы — «в поле», банальная слежка за объектом и фиксация всех его встреч.

— Не стоит думать, что это просто, — пояснил один из детективов. — Порой достаточно дважды встретиться с «объектом» глазами — и ты провалился. Люди, которые делают какие-нибудь гадости, чувствуют, когда за ними наблюдают. А в 90% случаев подозрения, с которыми к нам обращаются клиенты, подтверждаются.



Фото с сайта sb.by

На гране фола

Легальная частная детективная деятельность в республике осуществлялась недолго. В конце 1998 года появился декрет президента № 24 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности в Республике Беларусь». Согласно ему ликвидировалась частная охранная деятельность вместе с детективной.

Заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам областной прокуратуры Виталий Сузанский подчеркивает, что сейчас любой частный сыск в Беларуси нелегален, и человека, который им занимается, можно привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного и Административного кодексов.

Во-первых, за незаконную предпринимательскую деятельность, но только в случае получения дохода в крупном и особо крупном размере — от 1000 базовых величин. К тому же предпринимательство подразумевает систематическую деятельность, а разовый случай вряд ли приведет к судебному преследованию.

Во-вторых, за нарушение неприкосновенности жилища и иных владений граждан, если оно имеет место. Незаконное собирание или распространение информации о частной жизни чревато ответственностью, только если эти действия приводят к определенным последствиям либо если для сбора информации используются специальные технические средства.

Здесь способ защиты зависит от потерпевшей стороны. Например, неверный супруг заявит о нарушении своих прав вследствие развода (и суд примет это обстоятельство во внимание) либо у частного сыщика будут обнаружат скрытую видеокамеру, подслушивающее устройство (ст. 376 УК — наказание от штрафа до лишения свободы).

Если сыщик подслушивает телефонные разговоры или читает переписку, возможна ответственность по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений» (ст. 203 УК — наказание до 2 лет лишения свободы).

Предусматривается также ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, и неправомерное завладение компьютерной информацией. Ведь не исключено, что детектив попытается добыть интересующие его сведения путем взлома электронной почты, страниц в соцсетях и т.п.

За умышленное разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны без согласия ее владельца лицом, которому эта тайна известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, грозит административное наказание в виде штрафа от 4 до 20 базовых величин.

Впрочем, по информации Виталия Сузанского, перечисленные статьи УК и КоАП применяют в нашем регионе крайне редко. Из недавних — штраф в размере 100 базовых величин парню из Витебска, который следил за бывшей возлюбленной через сайт мобильного оператора. Еще пример: несколько лет назад витеблянин получил судимость за то, что закупал из Китая для перепродажи ручки со встроенными камерами.

— Примеров, конечно, немного, — объяснил Виталий Сузанский. — Это связано с тем, что такие незаконные действия латентны и часто их жертвы попросту не знают о них, не обращаются в милицию. Но каждый имеет право на защиту личной жизни, даже если это неверная жена. Мы все свободные люди.

Вместо эпилога

Хотя частные детективы вне закона, спрос на их услуги, очевидно, есть и будет. Да, они вряд ли доступны для многих, но все же. Другое дело, что тайный статус сыщиков, открывает много возможностей для мошенничества и другой «самодеятельности». Кто знает, может имеет смысл перейти от запретов к регулированию этой сферы.