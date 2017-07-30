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Август принесет тепло. Погода в Витебске на неделю

31.07.2017 07:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Нынешнее лето преподносит один сюрприз за другим: после прохладных июня и июля нас, судя по предварительным прогнозам синоптиков, ожидает жаркий август. К примеру, в эту среду будет до +33 градусов!


Фото: Игорь Матвеев

В понедельник, 31 июля, днем +25…+27°C. Ясно, без осадков.

Во вторник, 1 августа, ожидается дождь, но по-прежнему тепло: до +27°C.

2 августа, в среду, воздух прогреется до +30…+33°C. Солнечно, но ветрено.

В четверг, 3 августа, жара спадет: днем до +25°C. Облачно, без осадков. Скорее всего, не обойдется без дождя.

Пятницу также прогнозируют с дождем. В дневные часы +23…+25°C.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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По предварительным прогнозам синоптиков, нас ожидает жаркий август. К примеру, в эту среду будет до +32 градусов!

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