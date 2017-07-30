Шоу со снайперами, солдатская каша и цветы от десантников. Куда сходить в Витебске 2 августа

Витебские десантники — военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил спецопераций Вооруженных Сил Беларуси — 2 августа, в свой праздник, снова готовят сюрпризы. На этот раз красавцы в голубых беретах не только устроят традиционное шоу, но и подарят цветы женщинам. Программу празднования разместил сайт горисполкома.



Фото: Игорь Матвеев TUT.BY

Праздник начнется с вручения букетов. Солдаты будут дарить женщинам цветы с 9.00 в нескольких местах: на улицах Гагарина, Смоленской (неподалеку от администрации Октябрьского района) и проспекте Фрунзе (рядом со зданием УВД облисполкома).

В 10.00 на территории части пройдет митинг, посвященный 87-й годовщине образования ВДВ. В нем примут участие руководство бригады, ветераны, представители власти. Пройдут показательные выступления роты почетного караула, плац-концерт военного оркестра.

А еще десантники совершат парашютные прыжки, покажут, как укладывать парашюты, разыграют боевой эпизод со штурмом здания. В этом шоу задействуют снайперов, бронетехнику, квадрокоптер. Посетителей ждут выставка боевой техники, вооружения, военной формы. Всем желающим бесплатно предложат армейскую кашу и чай.

В этот день в 10.00 возле памятника «Боль» состоится митинг-реквием, посвященный 20-летию открытия этой скульптурной композиции в честь погибших воинов-интернационалистов.