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Ужасная жара, конец "танколета" и самый красивый мужчина в мире - интересное за выходные
31.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
То холодно и мокро, то жарко и сухо: когда уже в Беларуси будет нормальная погода?! Извините, накипело. Кстати, сегодня
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То холодно и мокро, то жарко и сухо: когда уже в Беларуси будет нормальная погода?! Извините, накипело. Кстати, сегодня обещают страшную жару. К среде она станет еще...
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