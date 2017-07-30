Доброе утро!

То холодно и мокро, то жарко и сухо: когда уже в Беларуси будет нормальная погода?! Извините, накипело. Кстати, сегодня обещают страшную жару . К среде она станет еще жарее страшнее.

ВАЖНОЕ

Нам снова не светит зарплата «по пиццот» — и вот почему . Если вкратце: «Для, как выговорите, „по пятьсот“ надо работать, и это задача не только правительства. Хотя обеспечить условия должно именно правительство», — уверен премьер-министр Кобяков.

Наконец-то додумались! Государство решило помочь белорусам покупать отечественные легковушки . Это просто Кобяков проехал на Geely — и ему понравилось.

В выходные радовали наши спортсмены: в субботу белоруска Яна Нестерова завоевала бронзовую медаль в хай-дайвинге, в воскресенье Виталий Гурков взял золото в муай-тай на X Всемирных играх в польском Вроцлаве.





Вечером в воскресенье пришла печальная новость: умер легендарный председатель колхоза «Советская Белоруссия» Владимир Бедуля. Хозяйство он возглавлял на протяжении 50 лет.

Стало известно, что Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдову . Обещают, что они будут «выверенные и очень адресные».

ПОПУЛЯРНОЕ

А у нас новая — наверное, впервые, после Юлии Нестеренко — звезда в легкой атлетике! На недавнем молодежном чемпионате Европы Кристина Тимановская обновила рекорд в беге на 100 метров, которому было больше лет, чем ей самой. Пообщались с подающей надежды девушкой .





Все мы знаем про «на вкус и цвет». Но есть наука, которая иногда интересуется таким простым и человеческим, как красота. Эксперты выяснили, кто объективно самый красивый мужчина в мире — и да-а-а-а, я с ними согласна!

Ой, а «танколет"-то почти все! Оказывается, приметный Boeing 737−300 авиакомпании Belavia в черно-оранжевой ливрее перевозит пассажиров последний год . Так что поторопитесь на нем полетать!





Помните недавний громкий арест старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнары? Ее жизнь нельзя назвать обычной. Еще в 2008 году ей пророчили пост главы государства, а уже в 2013 году она оказалась под домашним арестом. В ноябре 2016 года даже появились слухи, что ее убили и тайно похоронили. Рассказываем, чем еще известна одна из самых влиятельных женщин Средней Азии.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Эй, вы тоже паритесь из-за погоды? Бросьте! Белорусское лето настолько плохое, насколько плохо его воспринимаем мы с вами, уверяет психолог Павел Зыгмантович. По его мнению, чем больше мы будем накручивать себя из-за срыва летних планов или раздражаться из-за «не такой» погоды, тем хуже будет наше психическое и физическое здоровье .

Китайские студенты или экспаты сегодня в Беларуси не редкость, но вообще китайская диаспора у нас стала появляться около ста лет назад. Рассказываем, как тогда жил условный (или вполне реальный?) Иван Иванович Чжао Ци-Син на берегах Сожа и Днепра.

Трое студентов Музыкального колледжа однажды решили репетировать перед экзаменом… в подземном переходе. И у них получилось отлично сыграться — настолько, что появился коллектив «Комбрио», которому даже милиционеры разрешают играть чуть дольше официально разрешенного времени. Рассказываем об очередных талантах в новом выпуске нашего проекта «Музыка улиц» .

Хотите узнать, кто те создания, что выживают при высокой радиации, сильных заморозках, чрезмерном обезвоживании и даже в условиях космического вакуума? Тогда вам сюда !





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Кстати. Напоминаем, что изменится в вашей жизни завтра . Жить станет лучше, жить станет веселее (с)

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