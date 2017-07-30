В Минске на прошлой неделе в микрорайоне Запад произошло возгорание в одной из квартир. Необычное в этой истории то, что пожарные выезжали по этому же адресу уже третий раз за месяц. Кто там живет, почему на самом деле происходят пожары и каково жить по соседству с такой семьей — в материале TUT.BY.



Фото: Майя Кохно

В квартиру на первом этаже на Одинцова пожарные в этом месяце выезжали три раза: 5, 11 и 23 июля. Из сводок известно, что там живут пенсионеры — мужчина инвалид и его жена. Спасатели каждый раз тушат матрас, а предполагаемая причина возгорания — неосторожность при курении. Также из сводок известно, что семья состоит на учете, оба пьют и курят.

После очередного возгорания на выходных, семью забрали в больницу. А мы сходили на Одинцова и пообщались с соседями погорельцев. Они нам рассказали — какие меры уже приняли и как справляются с ситуацией.

Соседи: «Он поджигает квартиру нарочно»

В доме на Одинцова после пожара еще несколько дней открыта входная дверь — до сих пор выветривают запах дыма. После внимания прессы к опасным жильцам, соседи немного побаиваются рассказывать истории о жизни в таком доме и больше всего хотят просто решить эту проблему раз и навсегда.



Фото: Майя Кохно

Один из соседей рассказывает нам об Игоре и Вере, в квартире которых происходят пожары.

Раньше Вера работала диктором на радио. Несколько лет назад вышла на пенсию. Перенесла инсульт. Каждый раз во время поджога она остается в квартире, потому что не может ходить. У Веры есть дочь, но с матерью она не поддерживает отношения уже много лет.

Игорь сидел в тюрьме и около 10 лет проработал резчиком по дереву, после чего — жил на пенсию инвалида и пил.

Причины частых пожаров сосед называет совершенно не те, что указаны в сводке.

— Да никакие они не пьяницы! Они уже пить не могут. Он поджигает квартиру нарочно и в это время сам выезжает на коляске в коридор.

В первый раз, говорят соседи, квартиру Игорь поджег, когда пил с работником по уходу. Сам выехал, а жена и гость спали в квартире.

— Знаете, он просто хочет внимания, ему нравится, что его заберут, где все чисто и покормят, — добавляет мужчина.



Фото: Майя Кохно

Наталья живет над погорельцами и страдает от такого соседства, возможно, больше других жильцов дома. Не раз уже ее муж вызвал сам пожарных.

— Игорь мог начать по батареям стучать, кричать. Мы все это излагали в обращениях, участковому, но нам дали понять, что у госслужб очень мало прав и ответственности, чтобы семью выселить. Участковый сказал, что пытались на Игоря завести уголовное дело, но он инвалид, поэтому никакого наказания он не получит.

Наталья говорит, что Вера и Игорь действительно часто пили и развели в квартире антисанитарию. За что на них подали в суд.

— Им тогда всего лишь дали штраф! Тогда социальные службы района подключились в работу и сделали в квартире санобработку — тараканы пропали.

Соседи заметили, то пожар Игорь устраивает, когда возвращается из больницы. Например, 11 числа, когда было очередное возгорание, его только доставили домой.

Всем жильцам дома говорят, что поджигатель адекватный. Но соседи все же попросили провести психо-неврологическую экспертизу на вменяемость Игоря.

— Здоровый человек не может три раза поджигать свое жилье, — добавляет Наталья.

Женщина поясняет нам, что соседи уже думали о том, чтобы страховать жилье.

— Но, что нам страховая компания возместит? 30% стоимости жилья? Они реально не покроют затраты, — говорит Наталья и объясняет, что сейчас соседи хотят решить вопрос с семьей через администрацию района.

— Все уже устали! Нам говорят: «Чего вы живете с этой помойкой и ничего не делаете?». Мы ходили, мы просили, но ничего не делается!

Пенсионерка Нина живет в тамбуре по соседству с погорельцами. Женщина говорит, что для обращения в администрацию подписалось два подъезда.

— Он выходит, скандалит — я сразу вызываю милицию или скорую! В этот раз я вышла, когда услышала дым, а он в коридоре тут стоит. Огня тогда не было, только дым.

Все жильцы сходятся в одном: нужно добиться выселения опасной семьи из дома через любые инстанции.

Директор соццентра: «Когда определяем его в интернат — просит солнечную комнату на двоих»

За комментарием о погорельцах на Одинцова мы обратились в центр социального обслуживания населения Фрунзенского района. Директор Елена Свирид рассказала историю семьи.

— Все службы района контролируют ситуацию уже больше 10 лет. В квартире большие задолженности по коммунальным платежам, пара состоит на учете в милиции, у спасателей. Игорь очень агрессивен. Несколько лет назад он позвонил в милицию и сказал, что заминировал дом.

Такие действия мужчины тоже объясняют тем, что он любит внимание.

Свирид подтверждает и то, что мужчина совершает поджог и просто выезжает на коляске ждать спасателей. А от установки пожарного извещателя семья ежегодно отказывается.

— Мужчина каждый раз не подписывает документы — говорит, что он слепой. Я насмотрелась на слепых, я понимаю, когда человек не видит. Игорь слепой только на один глаз, вторым, он все видит. И он может стоять на ногах.

Так как оба в семье инвалиды, то Игорю и Вере помогают различные службы. 8 лет пара находится под опекой Красного Креста. Помощь им оказывает и социальная служба района — восстанавливали документы, оформляли в интернат, обрабатывали квартиру от тараканов, приводили ее в порядок после пожаров, сделали группы инвалидности, нашли для семьи вещи и мебель.



Фото с сайта mchs.gov.by

— Игорь очень хитрый человек, он знает, кому, что и когда говорить. Звонил мне как-то и говорил про жену: «Она же там легла и притворилась, она же ленивая». Он ее избивал, но Вера этого несколько лет не признавала.

А Вера, по словам руководителя центра, связалась с Игорем еще в молодости: пришла к бывшему заключенному с дочкой от первого брака. Оба начали пить.

— Он настолько Веру подмял под себя! Что она забыла родную дочь. В разговоре с дочерью прозвучала фраза о том, что в 11 лет ее детство закончилось.

При этом дочь Веры пыталась разрешить проблему и помириться с семьей. Она с сыном прописана в этой квартире и два года назад предложила приватизировать жилье, убраться и дальше оказывать семье помощь. Но с условием, что квартира перейдет ей или сыну в наследство. Игорь на такое предложение ответил категорическим отказом.

Так дочь Веры решила больше никогда не связываться с матерью и ее сожителем. За ней ухаживала женщина соцработник.



Фото с сайта mchs.gov.by

Также мы попросили объяснить ситуацию с определением Игоря в интернат.

— Пакет документов мы уже готовили несколько раз. Сколько раз ни писали, что он слишком агрессивный, проговаривали случаи поджогов, «минирование дома» — ему дают общий тип интерната.

Это значит, что на обследовании психиатром мужчину признают адекватным. Свирид говорит, что каждый раз при проверке Игорь успокаивается и ведет себя нормально. А чтобы попасть в интернат, ему нужно только дать свое согласие и подписать документы. Но тут оказалось не все так просто.

— Мужчина выставляет условия — просит солнечную комнату на двоих с двухспальной кроватью. А когда ему приносят документы — он упирается, говорит, что слепой и ничего не видит.

Сейчас он находится в больнице скорой помощи. Дальше его опять будут определять в интернат. В этот раз мужчина все-таки дал согласие и поставил свою подпись в необходимых документах.

Веру, как стало известно, пока положили в хоспис. Она нуждается в постоянном уходе, поэтому дальше ее определят в дом-интернат психоневрологического профиля.

МЧС: «Материалы для следствия направлены в РУВД»

В МЧС сообщили, что все материалы по этим трем загораниям направлены в РУВД Фрунзенского района.

За счет государства в квартире на Одинцова может быть установлен автономный пожарный извещатель, объяснила пресс-секретарь столичного управления МЧС Ольга Мельченко. Но для этого, разумеется, нужно согласие хозяина.

В РУВД Фрунзенского района TUT.BY пояснили, что уголовных дел заведено не было, только проводились проверки. На учете в милиции эта квартира числится как притон.

Соседям, которые наблюдают похожие ситуации в других домах, советуют обращаться в администрацию района, в МЧС и РУВД.

Напомним, что в Беларуси поведение жильцов в многоквартирном доме регулирируется Жилищным кодексом Республики Беларусь и постановлением Совмина №399 о правилах пользования жилыми помещениями, содержанием жилых и вспомогательных помещений. Если эти правила нарушать, то предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 базовых величин. Если административное нарушение фиксируют три раза за год, то ЖКХ вправе подавать в суд на жильца и там будут решать вопрос о его выселении.