В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Работа системы судов общей юрисдикции в Республике Беларусь в первом полугодии 2017 года" (Калинкович Валерий Леонидович - первый заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь). Начало в 12.00.
В бизнес-центре "Виктория" в рамках визита официальной делегации Ханоя пройдут переговоры с председателем Мингорисполкома А.В.Шорцем. Начало в 10.00.
Торжественное открытие XV международного православного молодежного фестиваля "Одигитрия" в оздоровительном лагере "Дружба" Витебского района. Начало в 10.00. Фестиваль пройдет по 4 августа.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 1 августа
1-7 августа - Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Проводится ежегодно более чем в 120 странах мира под эгидой Всемирного союза в поддержку грудного вскармливания в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
80 лет назад родился Арзамасцев Вениамин Владимирович, белорусский спортсмен и тренер (футбол), мастер спорта (1963), заслуженный тренер Беларуси (1982). В чемпионатах СССР провел 216 матчей, забил 10 мячей. Бронзовый призер чемпионата СССР (1963), финалист Кубка СССР (1965).
80 лет назад родился Ефимов Юрий Михайлович, белорусский дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1974), народный артист Беларуси (1990). С 1965 г. дирижер Государственного народного оркестра Беларуси, с 1966 дирижер, в 1971-91 главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Под его руководством были впервые исполнены многие сочинения белорусских композиторов всех поколений, осуществлены крупные симфонические программы. Дипломант Всесоюзного конкурса дирижеров (Москва, 1966). Умер в 1991 г.
65 лет назад родилась Горелик Алла Львовна, белорусская танцовщица, заслуженная артистка Беларуси (1990). С 1973 г. солистка эстрады Белорусской филармонии, с 1974 - хореографического ансамбля "Хорошки", в 1976-94 - Государственного ансамбля танца Беларуси.
95 лет назад родился Глазырин Алексей Александрович, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1957). С 1961 г. в Московском драматическом театре им.Станиславского. Снимался в фильмах: "Оптимистическая трагедия", "Вий", "Короткие встречи", "Белорусский вокзал". Умер в 1971 г.
75 лет назад родился Джаннини Джанкарло, итальянский актер. Снимался в фильмах "Первая ночь покоя", "Кровь под солнцем", "Жизнь прекрасна", "Волчица" и др.
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