ВЧЕРА

Картина выходных. 29-30 июля

Холдинг по производству фармацевтической продукции создается в Беларуси . Соответствующий указ №258 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Мирные встречи военных на тренировочных площадках - лучшее доказательство доверия между государствами и их вооруженными силами . Об этом Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко заявил в приветствии организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр "АрМИ-2017".

Белорусский экипаж стал первым в индивидуальной гонке танкового биатлона в России.

Правительство Беларуси простимулирует продажи автомобилей Geely на внутреннем рынке, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Тарифы на газ изменятся в текущем году только для отдельных групп предприятий реального сектора экономики , заявил Андрей Кобяков. Россия создаст максимально комфортные условия пограничного контроля для авиарейсов из Беларуси .

На многих предприятиях задача по достижению средней заработной платы в $500 выполнена , заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Плата за услуги ЖКХ в этом году повышаться не будет , сообщил председатель КГК Леонид Анфимов.

Профессиональный праздник работников торговой сферы - День торговли - в этом году особый. Впервые отрасль отмечает его с новым регулятором - Министерством антимонопольного регулирования и торговли, которое пришло на смену Минторгу. О результатах работы за полугодие, первоочередных задачах на будущее и других темах корреспонденту БЕЛТА рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович .

В грузинском Батуми в перспективе планируется открыть белорусский торговый центр . Об этом сообщил мэр Батуми Георгий Ермаков.

Срок безвизового пребывания в Беларуси необходимо увеличивать . Такое мнение высказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи. Беларуси стоит уделить большее внимание рекламе для популяризации себя в мире , отметил Талеб Рифаи.

Ректоры белорусских вузов предлагают сократить срок регистрации на централизованное тестирование до трех недель и проводить с 10 мая по 1 июня. До этого регистрация на ЦТ проводилась в течение месяца. Министерство образования предлагает рассмотреть возможность целевой подготовки докторов наук в Беларуси .

Министерство внутренних дел проведет специальные рейды для профилактики правонарушений во время уборочной кампании в Беларуси.

Новый информационный ресурс "Я Минск" появится в столице , сообщил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Олег Седельник.

Международный конкурс профмастерства "Воин Содружества" стартовал в Минске . Состязания пройдут с 29 июля по 5 августа на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Драматического театра Белорусской Армии.

ФОТОРЕПОРТАЖ: VIII Международный музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рыбалка" прошел на Чигиринском водохранилище.

Титул "Королева бард-рыбалки" достался Дарье Кукиной из Бобруйска.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Рыцари неба", посвященный Дню десантников , прошел в Минске.

РЕПОРТАЖ: На аэродроме Боровая прошел фестиваль авиационного спорта "Пронебо" .

ФОТОРЕПОРТАЖ: Арт-пикник Freaky Summer Party в минском парке развлечений "Дримлэнд".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Биг-мини-фестиваль уличного и площадного искусства в Гродно.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль близнецов состоялся в Бресте .

А еще в Бресте прошел первый фестиваль цветов "Краски Бреста".

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Кульминацией празднования Дня города в Бресте стало карнавальное шествие .

Белорусские спортсмены завоевали 15 наград на 14-м летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале , который завершился в венгерском Дьере. В медальной копилке белорусов 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, что является лучшим результатом за все время участия белорусов в этих состязаниях.

Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-18) одержали вторую победу во втором дивизионе чемпионата Европы в Таллине.

Белоруска Яна Нестерова стала обладательницей бронзовой медали на 17-м чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Белорусы победили греков в заключительном матче этапа Евролиги по пляжному футболу в Москве.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Стэнфорде из-за вирусной инфекции.

Победой хоккеистов ярославского "Локомотива" завершился первый розыгрыш Кубка Минска , посвященный 950-летию белорусской столицы.

В Беларуси 31 июля ожидается до 33 градусов тепла, 2 августа - до 36 градусов , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Белорусы не пострадали при пожаре в отеле Кемера . Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел.

Автобус с отдыхающими перевернулся в Турции : 26 пострадавших.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 июля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Работа системы судов общей юрисдикции в Республике Беларусь в первом полугодии 2017 года" (Калинкович Валерий Леонидович - первый заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь). Начало в 12.00.

В бизнес-центре "Виктория" в рамках визита официальной делегации Ханоя пройдут переговоры с председателем Мингорисполкома А.В.Шорцем. Начало в 10.00.

Торжественное открытие XV международного православного молодежного фестиваля "Одигитрия" в оздоровительном лагере "Дружба" Витебского района. Начало в 10.00. Фестиваль пройдет по 4 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 августа

1-7 августа - Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Проводится ежегодно более чем в 120 странах мира под эгидой Всемирного союза в поддержку грудного вскармливания в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

80 лет назад родился Арзамасцев Вениамин Владимирович, белорусский спортсмен и тренер (футбол), мастер спорта (1963), заслуженный тренер Беларуси (1982). В чемпионатах СССР провел 216 матчей, забил 10 мячей. Бронзовый призер чемпионата СССР (1963), финалист Кубка СССР (1965).

80 лет назад родился Ефимов Юрий Михайлович, белорусский дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1974), народный артист Беларуси (1990). С 1965 г. дирижер Государственного народного оркестра Беларуси, с 1966 дирижер, в 1971-91 главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Под его руководством были впервые исполнены многие сочинения белорусских композиторов всех поколений, осуществлены крупные симфонические программы. Дипломант Всесоюзного конкурса дирижеров (Москва, 1966). Умер в 1991 г.

65 лет назад родилась Горелик Алла Львовна, белорусская танцовщица, заслуженная артистка Беларуси (1990). С 1973 г. солистка эстрады Белорусской филармонии, с 1974 - хореографического ансамбля "Хорошки", в 1976-94 - Государственного ансамбля танца Беларуси.

95 лет назад родился Глазырин Алексей Александрович, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1957). С 1961 г. в Московском драматическом театре им.Станиславского. Снимался в фильмах: "Оптимистическая трагедия", "Вий", "Короткие встречи", "Белорусский вокзал". Умер в 1971 г.

75 лет назад родился Джаннини Джанкарло, итальянский актер. Снимался в фильмах "Первая ночь покоя", "Кровь под солнцем", "Жизнь прекрасна", "Волчица" и др.

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