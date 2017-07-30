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Жара и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю
31.07.2017 08:34 — Новости Общества | Tut.by
Первая неделя августа принесет в Могилев долгожданное лето — жару, ясное небо. Прогнозируют и небольшой дождь. По предварительным данным, в выходные также прохладнее не станет.
Сегодня, 31 июля, будет солнечно, +28°С. Вечером возможен небольшой дождь.
Во вторник днем ожидается +26°С и также небольшой дождь.
Во второй день августа будет +30°С и ясно. В ночь на четверг возможен небольшой дождь.
3 августа ожидается ясная погода и максимум +26°С.
В пятницу, 4 августа, ожидается переменная облачность, до +28°С. Вторая половина суток обещает быть дождливой, возможна гроза.
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Первая неделя августа принесет по-настоящему летнюю погоду.
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