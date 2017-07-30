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Жара и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю

31.07.2017 08:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Первая неделя августа принесет в Могилев долгожданное лето — жару, ясное небо. Прогнозируют и небольшой дождь. По предварительным данным, в выходные также прохладнее не станет.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 31 июля, будет солнечно, +28°С. Вечером возможен небольшой дождь.

Во вторник днем ожидается +26°С и также небольшой дождь.

Во второй день августа будет +30°С и ясно. В ночь на четверг возможен небольшой дождь.

3 августа ожидается ясная погода и максимум +26°С.

В пятницу, 4 августа, ожидается переменная облачность, до +28°С. Вторая половина суток обещает быть дождливой, возможна гроза.

Следи за точным прогнозом погоды в твоем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Первая неделя августа принесет по-настоящему летнюю погоду.

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