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Праздник живота и души. Как в Гомеле прошел фестиваль еды

31.07.2017 08:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый городской гастрофестиваль, который в воскресенье прошел в Гомеле, напоминал огромный пикник. Только с приставкой арт. Помимо моря еды организаторы предлагали гостям еще и пищу духовную.


Повара городских ресторанов и кафе весь день под открытым небом на глазах у горожан готовили шашлычки из мидий и креветок, гигантские хот-доги, черные, как ночь бургеры, и даже лимонад.


Кормили не бесплатно. Впрочем, это не смущало гостей фестиваля и, начиная примерно с 12 дня, на площадке возле цирка, у импровизированных точек общепита выстроились очереди.


Самая длинная образовалась у старого польского фургончика с гонконгскими вафлями, вкусными, но тающими так стремительно, что многим пришлось бежать к фонтану, чтобы замывать пятна на одежде.


Цены на фестивале «Городская еда» низкими не назовешь: пол-литровая баночка лимонада стоила 3 рубля 50 коп, гонконгская вафля с мороженым и ягодами — 4 рубля.

Валерий и Алеся с детьми устраиваются на скамейке — в руках пакеты с только что купленной городской едой. «Решил сделать выходной жене и освободить ее из кухонного плена», — улыбается мужчина. Алеся жест супруга оценила по достоинству. Нам осталось лишь сделать фото счастливой семьи на память.


У гомельчанки Катерины от фестиваля также только положительные эмоции:

— Наконец-то в нашем городе организовали не просто ярмарку с выездной торговлей, а сделали красивое и стильное мероприятие. Это похоже на то, как семья собралась за одним большим круглым столом, где можно не просто вкусно поесть, но еще пообщаться, что-то обсудить, что-то вспомнить, — приводит сравнение девушка.


Пенсионерка Людмила наблюдает за происходящим со стороны. Говорит, что подобные фестивали ей не по карману. Да и не любит она все эти бургеры. Совсем другое дело — ее драники. «Натру картошечки, туда сальца, лучка, морковочки», — щурится от удовольствия женщина. И мы вместе с ней.


Идея гомельского гастрофеста подсмотрена организаторами в Московском парке имени Горького, где похожие арт-пикники устраиваются регулярно.

На гастрофесте гомельчане выбирали по вкусу не только еду, но и развлечения. Неподалеку от фуд корта расположились детская зона с аниматорами, зона отдыха для взрослых с шезлонгами и пуфами, ремесленные мастерские, лектории по кулинарии, игровая с виртуальной реальностью и другие забавы.



Во время арт-пикника можно было ходить по газонам. Организаторы фестиваля пообещали местным властям — если траву испортят, они все восстановят за собственный счет.


— Это новый формат городского отдыха. Идея в том, чтобы организовать для людей не только праздник живота, но и души — озвучивает лейтмотив фестиваля его вдохновитель и один из организаторов — директор центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» Клим Андреев. Теперь он рассчитывает подобные арт-пикники проводить в Гомеле регулярно с периодичностью раз в месяц.


 
Теги: Гомель
 
 
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Первый городской гастрофестиваль напоминал огромный пикник. Центральное место на котором, конечно, было отведено еде. Но и про развлечения организаторы не забыли.

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