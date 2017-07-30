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На старт! Внимание! Лето! Погода в Гомеле на неделе
31.07.2017 09:09 — Новости Общества | Tut.by
Скомпрометировавший себя в этом году июль на исходе. На смену приходит август, который, по всей видимости, намерен отмолить грехи младшего брата.
По летнему жарко уже сегодня — воздух прогреется до +30. Во вторник на градус теплее. В среду температура поднимется до небывалых этим летом +34. В четверг и пятницу +31, возможны дожди и грозы.
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Скомпрометировавший себя в этом году июль на исходе. В дело вступает август, который, по всей видимости, намерен замолить все грехи младшего брата.
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