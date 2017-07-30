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Наконец-то жаркое лето. Погода на неделю в Гродно и области

31.07.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Наконец в регион приходит солнечная и теплая погода. Синоптики обещают, что во вторник и среду будет очень жарко — температура воздуха поднимется до +32°C.
О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник, 31 июля, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +27…29 °C. Вечером — +23…25°C.

Во вторник, 1 августа, утром небольшая облачность, без осадков, днем — ясно, а вот вечером может идти небольшой дождь. Будет жарко — температура воздуха днем +30…32 °C.

В среду, 2 августа, утром небольшая облачность, без осадков. Утром температура будет +21…23 °C. Днем ожидается +31…33 °C. Порывы ветра до 13м/c.

В четверг, 3 августа, ночью будет облачно. Утром и днем переменная облачность, дождей не ожидается, а вечером сплошная облачность, но без осадков. Температура воздуха днем — +22…24 °C.

В пятницу, 4 августа, Утром ясно, а вот днем возможны дождь и гроза. Температура воздуха прогреется до +24…26 °C.

В выходные в регионе будет переменная облачность. Ночью в субботу синоптики обещают небольшой дождь. Будет ветрено. Температура воздуха днем +22…24 °C.

Погода в Гродно и области

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Теги: Гродно
 
 
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Синоптики обещают, что во вторник и среду будет очень жарко - температура воздуха поднимется до +32°C.

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