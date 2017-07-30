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Сотни близнецов и тройняшек вышли на красную дорожку Гребного канала

31.07.2017 09:20 — Новости Общества | Tut.by  
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30 июля в рамках празднования Дня города в Бресте финишировал фестиваль близнецов. Зарегистрировались 117 пар, причем четверо — тройняшки. Участникам — от одного месяца до шестидесяти пяти лет! Инициатор — совет городского молодежного общественного объединения «Наследие». Стартовало мероприятие в полдень парадом близнецов на красной дорожке, пишет «Вечерний Брест».





























Затем развернулась большая концертно-развлекательная программа, во время которой жюри выявило победителей в различных номинациях и гран-при. Например, «самые похожие, «самые талантливые и креативные», «самый незаурядный наряд и образ», «приз зрительских симпатий» и т.д. Также были подведены итоги фотоконкурса «Две половинки».

Нечто подобное было в Бресте в 1990-х и проводилось в ДК профсоюзов. А в таком массовом масштабе фестиваль прошел в Бресте впервые почти за 30 лет! По словам председателя совета городского молодежного общественного объединения «Наследие» Олега Голоса, цель мероприятия — прославление семейных ценностей. Накануне активно искали партнеров, способных поддержать такое большое количество участников. Так что каждый получил соответствующий сертификат, а победители — подарки и сувениры. Во время праздника на Гребном канале выступили известные в городе молодые солисты и танцевальные коллективы. Да и сами участники раскрыли свои таланты в творческом конкурсе.

Завершилось новое для города мероприятие дискотекой. Организаторами фестиваля близнецов стали Брестский облисполком, областной центр олимпийского резерва по гребле, отдел молодежи облисполкома, территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бреста, городское молодежное общественное объединение «Наследие» при поддержке областного краеведческого музея.

 
Теги: Брест
 
 
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Во время праздника на Гребном канале выступили известные в городе молодые солисты и танцевальные коллективы

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