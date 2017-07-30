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До +37°С. В Брест приходит жара
31.07.2017 09:15 — Новости Общества | Tut.by
Нынешняя рабочая неделя в Бресте будет жаркой, передает республиканский гидрометеоцентр.
Первая половина недели будет солнечной и ясной. В понедельник днем воздух прогреется до +32°С, во вторник — до +35°С, в среду — до +37°С.
В четверг жара пойдет на спад, а небо затянет тучами. Температура воздуха днем составит +24…+26°С. В пятницу воздух прогреется до +27°С.
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Первая половина недели будет солнечной и ясной, вторая - дождливой.
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