До +37°С. В Брест приходит жара

Нынешняя рабочая неделя в Бресте будет жаркой, передает республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Дмитрий Курашов

Первая половина недели будет солнечной и ясной. В понедельник днем воздух прогреется до +32°С, во вторник — до +35°С, в среду — до +37°С.

В четверг жара пойдет на спад, а небо затянет тучами. Температура воздуха днем составит +24…+26°С. В пятницу воздух прогреется до +27°С.