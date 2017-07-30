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В качестве профилактики. На суд над бывшим главбухом отдела горисполкома придут ее коллеги

31.07.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывшего главного бухгалтера отдела образования, спорта и туризма горисполкома обвиняют в коррупции и присвоении более 44 тысяч рублей. Дело передали в суд, процесс будет показательным — на него пригласят коллег 51-летней женщины, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

В горисполкоме прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. На нем присутствовали начальники отделов образования, спорта и туризма администраций районов Витебска. Начальник городского отдела Следственного комитета Роман Шиянок порекомендовал им в качестве профилактики отправить на судебный процесс главных бухгалтеров.

Председатель горисполкома Виктор Николайкин прислал ответ на представление следователей. Мэр сообщил, что по его распоряжению начальник отдела образования, спорта и туризма получил выговор — «за отсутствие должного контроля за работой подчиненных сотрудников, несоблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность централизованных бухгалтерий при государственных органах».

 
Теги: Витебск
 
 
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Начальник городского отдела Следственного комитета Роман Шиянок порекомендовал им в качестве профилактики отправить на судебный процесс главных бухгалтеров.

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