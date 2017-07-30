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В качестве профилактики. На суд над бывшим главбухом отдела горисполкома придут ее коллеги
31.07.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Бывшего главного бухгалтера отдела образования, спорта и туризма горисполкома
В горисполкоме прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. На нем присутствовали начальники отделов образования, спорта и туризма администраций районов Витебска. Начальник городского отдела Следственного комитета Роман Шиянок порекомендовал им в качестве профилактики отправить на судебный процесс главных бухгалтеров.
Председатель горисполкома Виктор Николайкин прислал ответ на представление следователей. Мэр сообщил, что по его распоряжению начальник отдела образования, спорта и туризма получил выговор — «за отсутствие должного контроля за работой подчиненных сотрудников, несоблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность централизованных бухгалтерий при государственных органах».
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Начальник городского отдела Следственного комитета Роман Шиянок порекомендовал им в качестве профилактики отправить на судебный процесс главных бухгалтеров.
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