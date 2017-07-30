Коммуналка подорожает в 2018-м еще на $5

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Стоимость коммунальных услуг в следующем году по всем видам вырастет на пять долларов, сообщил в эфире телеканала ОНТ глава Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов.

Белорусы к 2018 году должны полностью возмещать себестоимость коммунальных услуг — чтобы цифры в жировках не сильно били по карманам граждан, власти пытаются снизить их себестоимость. Впрочем, цены на услуги ЖКХ все равно постепенно растут — в 2017-м они уже поднялись на пять долларов в эквиваленте.

Глава Комитета госконтроля обещает, что больше в текущем году тарифы повышаться не будут.

"Это явилось таким камнем преткновения в переговорах с Международным валютным фондом, когда президент жестко поставил заслон на пути требований (не совсем обоснованных, я считаю как экономист) международных финансовых организаций по максимальному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги", — рассказал Анфимов.

Если бы Беларусь согласилась со всеми требованиями МВФ, то "фактически отошла бы от той социальной политики", которую проводит, отметил глава КГК.

По словам Анфимова, в следующем году стоимость коммунальных услуг снова вырастет на пять долларов. Как отметил чиновник, поднимутся цены на пять долларов на все виды услуг, кроме теплоснабжения.

Благодаря подобному повышению цен, уверены в КГК, удастся повысить уровень окупаемости услуг населением до 100%.

Постепенно к оказанию жилищно-коммунальных услуг привлекают и частные организации, что позволяет снизить их стоимость. Впрочем, полного перехода сферы ЖКХ в частный сектор, как это произошло в сопредельных с Беларусью странах, ожидать не стоит: президент Александр Лукашенко неоднократно критически отзывался о подобной идее.

Власти республики готовят совещание на уровне главы государства по вопросу жилищно-коммунального хозяйства — о необходимости подобного события высказывался сам Лукашенко. Точные даты проведения совещания еще не названы.