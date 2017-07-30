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Главу "Киновидеопроката" похоронят в понедельник

31.07.2017 10:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Погибшего в пятницу главу столичного УП "Киновидеопрокат" Юрия Чечукевича похоронят в понедельник, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Главу "Киновидеопроката" похоронят в понедельник
© Фото: Facebook / Yuri Chachukewich
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Генеральный директор столичной государственной сети кинотеатров и член Мингорсовета депутатов Юрий Чечукевич был найден мертвым утром в пятницу около жилого дома на проспекте Дзержинского. По предварительной версии, он погиб в результате падения с высоты.

"Ушел из жизни целеустремленный, увлеченный делом человек. Он ярко проявил себя на посту первого секретаря Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи. На должность генерального директора УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома пришел полным новых идей и замыслов, был депутатом Минского городского Совета от Советского района, членом Мингорисполкома", — говорится в соболезновании столичных властей родным погибшего.

В соболезновании указано также, что "светлая память о Юрии Валерьевиче Чечукевиче навсегда останется в сердцах его коллег и тех, кто с ним общался".

Прощание с Чечукевичем состоится в понедельник в ритуальном зале на улице Ольшевского.

По факту смерти Чечукевича столичные следователи проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Погибшему в пятницу Юрию Чечукевичу было 35 лет, свои соболезнования в связи с его кончиной высказали Мингорисполком и горсовет депутатов.

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