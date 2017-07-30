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На неделе: жара до +36°С, дожди и грозы

31.07.2017 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Погодные условия в Беларуси на этой неделе будет определять очень теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы 1 августа, во вторник, по южной половине, 2 августа — на большей части территории страны воздух прогреется до +30...+34°С, А 2 августа в отдельных районах по югу ожидается до +35...+36°С. Об этом рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрий Рябов.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Во вторник, 1 августа, ночью в отдельных районах, в основном по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Температура ночью +15...+21°С, днем +24...+29°С, по южной половине +30...+34°С.

В среду, 2 августа, ночью по северу, днем в отдельных районах по северо-западной половине Беларуси ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью +16...+23°С, днем +27...+34°С, в отдельных районах по югу +35...+36°С.

3 августа, в четверг, в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +14...+20°С, днем +22...+29°С; по юго-востоку ночью +21...+22°С, днем +30...+31°С.

Самый ненастный день на предстоящей неделе ожидается в пятницу, 4 августа. Погоду будет формировать активные атмосферные фронты с Западной Европы и принесут ночью в отдельные районы, а утром и днем на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, грозы; в отдельных районах сильные дожди, возможен град, при грозах усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью +15...+22°С, днем +22...+29°С, по юго-востоку +30...+34°С.

В выходные дни на фоне высокого атмосферного давления будут проходить малоактивные фронтальные разделы: в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами. А температура воздуха будет в пределах: в субботу ночью +13...+19°С, по юго-востоку +20...+22°С; днем +22...+29°С, по юго-востоку до +31°С, в воскресенье ночью +13...+20°С, днем +24...+29°С, по югу +30...+33°С.

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Самый ненастный день на предстоящей неделе ожидается в пятницу, 4 августа.

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