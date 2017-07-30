Попытки государства отговорить от аборта принесут вред. Мнение психолога

В минских поликлиниках откроются кабинеты «За жизнь» , где психологи, чтобы повысить рождаемость, будут отговаривать женщин от абортов. Об инициативе, мифах об аборте и доабортном консультировании — рассуждает психолог Вячеслав Аманацкий.





В вопросе рождения детей существуют разные точки зрения. Чайлдфри с полным правом не обременяют себя потомством. Антинаталисты считают жизнь страданием и выступают за добровольный отказ от воспроизводства. Но наиболее распространены движения пролайферов («за жизнь») и прочёйзеров («за выбор»). Пролайферы хотят запретить аборты или хотя бы отговорить беременных от их совершения. Прочёйзеры считают, что каждая женщина вправе решать сама, хочет ли она рожать детей.

Можно предположить, что психологи кабинетов «За жизнь» будут выступать с пролайферских позиций. Подобный подход грозит серьезными проблемами и вот почему.

Что не так с кабингетами «За жизнь»

Специалисты будут отговаривать женщин от аборта

Психологи не дают советов и готовых решений. Выбор предполагает ответственность, и принять решение за клиента — значит взять эту ответственность на себя. Психолог, отговаривающий женщину от аборта, обязан отвечать за ее жизнь. По-хорошему, специалист, убедивший рожать, должен усыновить ребенка в случае отказа от малыша. В идеале. В жизни «советчики» часто не умеют нести ответственность даже за себя и, конечно же, никого не усыновят.

Профессиональный психолог должен не отговорить, а помочь клиенту найти свое собственное решение. Но опыт доабортных кабинетов в России свидетельствует — работа психолога оценивается по проценту «абортниц», которых он убедил рожать. Если высокий — выдают премию. А еще начальство давит. В этой ситуации сломается даже тот, кто шел в доабортную консультацию с самыми благими намерениями.

Основная цель кабинетов — повысить рождаемость

«Кто платит, тот и музыку заказывает» — поговорка, не имеющая отношения к психологии. Если государство платит психологу, это не значит, что психолог должен ему помогать: консультант помогает только клиенту. Если родители платят за консультацию ребенка, психолог будет помогать только ему — даже в ущерб «заказчику».

Например, отец хочет, чтоб сын взялся за ум, учил математику и стал экономистом. А ребенок на экономику плевать хотел. Психолог поможет ребенку отстоять свой собственный выбор (если есть), сделать его или будет заниматься теми вопросами, которые для ребенка актуальны — общением со сверстниками, противоположным полом и т.д. Возможно, разрешив трудности в других сферах, ребенок задумается о профессии. В итоге работой психолога часто довольны и родители. Но заслужить их одобрение — не цель психолога.

Психолог в доабортной консультации должен помогать женщине, а не государству. Но на мизерной госзарплате ожидать этого не приходится.

Психологи будут использовать манипуляции

Проблема проистекает из предыдущих. Есть миф: психологи при помощи секретных техник манипулируют клиентом во благо его интересам. Это не так. Никаких секретных техник нет — есть обычные манипуляции, которыми владеет каждый. И в вопросе манипуляций психологи отличаются тем, что НЕ манипулируют другими людьми.

«Когда рассказала родителям, что хочу сделать аборт, те использовали все. Заявляли, что это грех, что не смогу иметь детей (врачи утверждали обратное) и прочее. Даже „гадалку“ подослали, которая мне начала типа „чувствую, дитя носишь, проклятье навлечешь, коль избавишься“. Я с ними даже на время общаться перестала. В итоге ребенка сохранила — но не из-за них, а из-за того, что встретила будущего мужа, который сам иметь детей не мог и был готов усыновить. До сих пор с ним шутим, что ему мои родители приплачивают». Анна.

Но если человек, называющий себя психологом, хочет убедить женщину рожать, он будет использовать классические пролайферские манипуляции. Вот некоторые из них.

Классические «страшилки» об аборте

Аборт — это противоестественно

Да. Как и мыться, чистить зубы, носить одежду и есть вилкой и ножом. Человек отличается от животного тем, что делает культурные, а значит, противоестественные вещи — например, читает эту статью (а не тыкает в монитор лапкой, как кот). Аргумент к естественному используется везде, и аборты — не исключение. Правда, по этой логике, сохранив беременность, рожать нужно не в больнице под присмотром врача, а в поле.

Аборт — это убийство человека

Аборт — это убийство плода. Везде, где разрешены аборты, есть строгие, обоснованные медиками сроки, на которых прерывание беременности не является убийством ни с какой из точек зрения. Позиция «плод — это человек» опасна для общества: ведь тогда можно заявить, что выкидыш — тоже убийство, пусть и непреднамеренное. Звучит смешно? Но в некоторых странах (например, в Сальвадоре), из-за этого подхода непроизвольное прерывание беременности действительно преследуется по закону. Хотим ли мы такого для Беларуси?

Аборт — это невыносимые страдания для нерожденного ребенка

Этот сильнейший психологический аргумент используется пролайферами очень часто. В одной российской больнице есть листовки, где от лица эмбриона — жертвы аборта — рассказывается о его жизни. Как он растет в мамином животике, как ждет встречи с мамой. И как на третьей неделе беременности его, рыдающего от ужаса и боли вытягивают наружу щипцами.

Листовка производит сильнейшее впечатление: вдруг ребенок действительно испытывает невыносимые муки при аборте? Сказать с полной уверенностью сложно, но врачи заявляют: по современным научным данным на ранних стадиях беременности нервная система плода не развита настолько, чтобы он мог испытывать боль и страх. Что не мешает пролайферам манипулировать на чувстве вины женщины.

Аборт опасен для здоровья

А это уже манипуляция на чувстве страха. Аборт действительно может нанести вред организму женщины. Также как и роды, которые порой приводят к смерти. В прошлом беременные женщины всегда писали завещание — ведь мало кто знал, чем все закончится.

Предыдущая фраза — точно такая же манипуляция. В нашей стране вероятность непредвиденных последствий и при родах, и при аборте минимальна. Ситуации бывают разные, поэтому в любой ситуации нужно уточнять информацию у врача. Но слепо вести на страшилки — глупо.

Аборт наносит вред психике

То же, что и в предыдущем случае. Да, аборт может повлиять на психику. Как и роды. Послеродовая депрессия бывает даже у мам, которые мечтали о ребенке. А если ребенок нежеланный?





Рождение ребенка решит все проблемы

На аборт идут не от хорошей жизни. У многих женщин — проблемы в семье, на работе, с финансами. Пролайферы убеждают женщину, что с рождением ребенка все наладится — отец вернется в семью и будет содержать сына или дочку, помогут государство и родители, роды приведут к личностному росту, а материнство — это счастье.

Тут ребенок преподносится как панацея от всех бед. Важно помнить: роды действительно меняют женщину — но реальные жизненные трудности после них сами собой не рассосутся.

«Когда забеременела, гражданский брак трещал по швам. Надеялась, что из-за сына муж изменится. А он ушел на седьмом месяце. Я честно стараюсь любить этого ребенка, но каждый раз, глядя на него, вспоминаю, как со мной поступил его папка». Варвара.

Нужна ли вообще предабортная консультация

Однозначно сказать сложно. С одной стороны, предабортное консультирование — уже вторжение в жизнь женщины и попытка повлиять на нее. С другой — в этой ситуации многим женщинам действительно нужна психологическая помощь.

Возможно, лучшим вариантом будет добровольная психологическая консультация, работающая не с пролайферских, а с прочёйзерских позиций.





Как должна выглядеть предабортная консультация

Вопрос с абортами — ценностно нагруженный: многие исследования субъективны, и полностью доверять им нельзя. Но возможно предложить следующую теоретическую модель.

Доабортный консультант должен помочь женщине ответить на два вопроса: хочет ли она совершить аборт и что со всем этим делать.

Хочет ли женщина совершить аборт

В вопросе абортов есть предубеждения и убеждения. Убеждения — это «я хочу пожить для себя», «я не хочу детей». Если женщина придерживается подобных убеждений — она имеет на это полное право. Возможно, со временем ее убеждения изменяться, возможно — нет. Так или иначе, это ее право.

Но порой убеждения оказываются предубеждениями, и с ними сложнее. Женщина может бояться, что не справится. Опасаться, что ребенок помешает карьере. Но боязнь неудачи может быть связана с синдромом выученной беспомощности, и, трезво взглянув на ситуацию, женщина поймет, что справится не хуже других. Возможно, женщина возлагает всю ответственность на себя — забывая, что в воспитании участвует и отец.

Ребенок может помешать карьере. Но у женщины могут быть ресурсы, которые позволят минимизировать ущерб — бабушки и дедушки, согласные посидеть с ребенком, муж, готовый уйти в декрет или работать на дому, деньги, чтоб нанять няню.

Убеждения могут быть и обратными. Женщина хочет совершить аборт по конкретным обстоятельствам, но при этом уверена, что ее предназначение — рожать, и испытывает необоснованное чувство вины. Ситуация усугубляется, если таких установок придерживаются ее близкие оказывают на и давят на женщину. Тогда задача психолога — помочь преодолеть чувство вины и минимизировать психологические последствия аборта.

В целом психолог должен, не давая советов и готовых решений, помочь женщине разобраться в себе, в ситуации, отделить реальность от выдумки, а убеждения от предубеждений — без установок отговорить от аборта или подтолкнуть к нему.

Что со всем этим делать

После того, как женщина сама приняла решение, психолог может поддержать в его реализации. Если женщина хочет сохранить ребенка в сложной жизненной ситуации — помочь найти ресурсы (и подготовить ее к рождению ребенка в бесчеловечных условиях государственных роддомов). Если женщине ребенок не нужен — помочь отстоять свое право перед окружающими «советчиками».

«Я никогда не хотела детей, поэтому, когда ввиду определенных обстоятельств забеременела, вопрос с абортом был решен. После этого от меня отвернулись почти все родные. Сейчас только с матерью кое-как общаемся. Но это их дело — если они не хотят принимать меня как есть, почему я должна принять другое существо, которое мне, по сути, не нужно? Только будущий муж поддержал — вместе уже 7 лет», Виктория.

Организовать такие консультации трудно. Там должны работать профессионалы высокого класса, а не бывшие студенты, набирающиеся опыта для частной практики. Они должны получать достойную зарплату, а не копейки, которые принято платить на госслужбе. Чтоб не выгореть, им самим будет нужна супервизия (обсуждение рабочих случаев с другим психологом). Зарплата не должна зависеть от количества отговоренных от аборта женщин.

Деньги окупятся: такие консультации не вызовут стремления поступить «от противного», а женщины, решившиеся отказавшиеся от аборта, родят любимых детей.

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