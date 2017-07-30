«Брестский мясокомбинат» подарил Бресту уникальный арт-объект

29 июля «Брестский мясокомбинат» вместе с жителями и гостями города отмечал День Рождения Бреста и преподнес городу необычный подарок: на пешеходной Советской появился уникальный арт-объект #Любовь есть. Теперь каждый житель и гость Бреста знает, где искать любовь в городе.

Арт-объект «Любовь есть» — это металлический хештег длиной 8 метров, который органично дополнил городскую среду Бреста. Его установили на главной исторической улице города — Советской — у Выставочного зала. Новый городской арт-объект напоминает каждому прохожему о самом прекрасном чувстве на земле. Ведь все, что нас окружает, создано благодаря любви.

Скульптура «Любовь есть» выросла из идеи сотрудников «Брестского мясокомбината» сделать что-то запоминающееся для любимого города, его гостей и жителей на День рождения Бреста. «Любовь есть» – это не просто слова. В них заключен весь смысл работы предприятия, для которого теплота человеческих отношений и любовь – это то, что ценится прежде всего.

«Брестский мясокомбинат» — это бренд, который старается приносить пользу добрыми и правильными поступками. Сегодняшний мир циничен, ему не хватает любви и заботы. Мы создали скульптуру «Любовь есть», чтобы поздравить Брест с Днем рождения и напомнить о добре. Возможно, так люди будут чаще вспоминать о том, что счастье — это любить и делать что-то во имя любви. Надеемся, арт-объект станет местом, куда будут приезжать на свадьбы и выпускные, а туристы делать на его фоне селфи для своих фотоотчетов о путешествиях» — рассказал Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга ОАО «Брестский мясокомбинат».

Открытие нового арт-объекта превратилось в настоящий городской праздник, которым искусно дирижировал телеведущий, певец и композитор Герман Титов. Пара влюбленных, которые поженились в этот же день буквально за 30 минут до мероприятия, символично перерезали красную ленту и пригласили гостей фотографироваться с хештегом. Молодожены, Екатерина и Владислав, специально назначили день свадьбы на праздник города, в котором познакомились 2,5 года назад и планируют создавать свою семью. Для них Брест всегда будет особым городом. Городом, который подарил им друг друга и любовь.

Приятным сюрпризом для всех гостей праздника стало выступление группы J:Mors, в творчестве которых любовь занимает особое место. В течение всего мероприятия проводились конкурсы и работали зоны дегустаций продукции мясокомбината. Особый интерес вызвали пельмени «Мясные подушечки», которые с любовью готовили тут же и угощали всех гостей праздника. Подкрепившись, брестчане активно участвовали в конкурсах, оставляли свои сокровенные желания на Дереве Желаний и лучше узнавали историю Бреста, участвуя в викторинах.

День рождения города был наполнен атмосферой радости, творчества, ярких эмоций, поздравлений и, конечно же, любви. В это день о любви говорили, о ней пели, любовью были пропитаны улицы Бреста. И даже в воздухе витало что-то особое. Это что-то – и есть любовь!



ОАО «Брестский мясокомбинат» — лидер мясной промышленности Беларуси. Предприятие занимает активную социальную позицию в отношении родного города — участвует в городских парадах, организует мероприятия и концерты. Отдел маркетинга «Брестского мясокомбината» сообщил, что компания продолжит заботиться о родном Бресте и брестчанах, и в планах - много проектов, которые добавят городу красоты и уюта. Потому что Брест – это любовь.

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