В Бресте осудили девушку, которая по ошибке избила подростка

Суд Московского района Бреста огласил приговор по делу обвиняемой в хулиганстве 27-летней жительницы города.

Преступление девушка совершила 26 марта. На остановке «Партизанский проспект» она подбежала к несовершеннолетней прохожей, схватила ее за волосы и протащила несколько метров, а затем нанесла не менее трех ударов в лицо.

В суде обвиняемая пояснила, что причиной агрессии стал парень ее младшей сестры. Молодой человек оказывал на девочку негативное влияние. Обвиняемая позвонила ему и потребовала, чтобы тот перестал общаться с ее сестрой. Через 10 минут после телефонного разговора незнакомая девушка позвонила брестчанке и в нецензурной форме назначила ей «стрелку». Встретиться договорились на остановке «Партизанский проспект».

Обвиняемая подъехала со своей компанией в назначенное место. Ее внимание привлекла потерпевшая, которая вместе с сестрой шла мимо остановки домой. 27-летняя брестчанка приняла ее за свою обидчицу и вцепилась в волосы. Очевидцы вызвали на место милицию.

В результате инцидента 16-летняя девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в неврологическое отделение больницы. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело.

«Суд Московского района Бреста признал девушку виновной в хулиганстве и назначил 50 базовых величин штрафа (1150 рублей)», — сообщила старший помощник прокурора города Бреста Елена Стромук.

Суд также взыскал с нее 1500 рублей морального вреда, 100 рублей материального ущерба и расходы по оплате юридической помощи в пользу законного представителя потерпевшей — ее матери.

При вынесении приговора суд учел то, что у 27-летней жительницы Бреста на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Кроме того на момент судебного заседания она была беремена.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.